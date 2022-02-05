Türkiye Gazetesi

Kötü hava şartlarından dolayı açılışı ertelenen Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Projenin hizmete açılmasıyla birlikte Zonguldak ve Kilimli ilçesini bölünmüş yol standartları bir birine bağlanarak 45 dakikalık yol 5 dakikaya indirilecek. Aynı zamanda Batı Karadeniz’deki ihracatı hızlandıracak.

Bölgede doğu-batı yönündeki ulaşımı sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu aynı zamanda Karadeniz Sahil Yolu’nun bir bölümünü de oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde ise yoğun nüfuslu yerleşim yerleri olduğundan dolayı trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor.

BUGÜN HİZMETE AÇILIYOR

Filyos Limanı’na ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolu, 6,5 kilometrelik kesimi ve bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarına göre hazırlandı. Bugün açılışı olacak kısımda ise tamamı çift tüplü inşa edilen 1546 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum köprülü kavşakları bulunuyor.

Bugün hizmete açılıyor.

KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM SUNUYOR

Proje ile yerleşim alanından geçen transit trafik şehir dışına aktarılarak bölgedeki ulaşıma düzenleme getirecek. Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi.

SEYEHAT SÜRESİ 5 DAKİKAYA İNDİRİLDİ

Projenin komple tamamlanmasıyla Zonguldak ve Kilimli ilçesini bölünmüş yol standartları birbirine bağlanarak 4,5 kilometre kısalma sağlanacak. Böylece 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak 5 dakikaya indirildi.

Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilecek, karbon salımı 4 bin 225 ton azaltılacak.

FİLYOS LİMANI DETAYI

Projenin tamamlanmasıyla Filyos Limanı’na yüksek standartlı erişim imkanı sağlayacak. Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak.