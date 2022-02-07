Türkiye Gazetesi

Martta açılması beklenen projede 559'u mühendis 4.062 personel ile 550 iş makinesi çalışıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol tamamlandığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak. Proje kapsamında bir asma köprü, iki yaklaşım viyadüğü, iki betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 6 hidrolik köprü, 43 üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 236 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, iki bakım işletme merkezi ve 5 ücret toplama istasyonu inşa edildi. Asma köprü ve otoyol güzergâhında yapım çalışmaları ile tabliye boya ve rüzgâr bariyerlerinin montaj çalışmaları devam ediyor. 318 metrelik çelik kulelerin üzerine yerleştirilecek 16 metre uzunluğundaki, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşlarında namluya sürdüğü top mermisini temsil eden mermi figürü Çimtaş’ın Gemlik fabrikalarında hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün, Seyit Onbaşı mermi figürleriyle 334 metrelik kule yüksekliğiyle ‘dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü’ olacağına işaret etti.

BÜYÜK TARİH 18 MART

> Köprüyü, Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi ortak girişimi yapıyor.

> 2.023 metre ana açıklığı ile dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü olacak.

> 70'i yabancı, birçok banka finansman sağladı.

> Feribot sırasında beklemelerle en az 1 saat süren seyahat süresi köprüyle 4 dakikaya inecek.

> Köprü, Asya ve Avrupa'yı deniz üzerinden 4'üncü, toplamda 7'nci kez birleştirmiş olacak.

> Köprünün geçiş bedeli geçtiğimiz yıl 15 avro olarak açıklanmıştı.

1915 Çanakkale Köprüsü İspanyol medyasında: Türkiye'nin yeni mücevheri Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’inci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart’ta açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, şimdiden dünya basınında yer bulmaya başladı. Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığıyla ‘Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olmaya hazır. Özellikleriyle dünya basınından düşmeyen asma köprü, şimdide İspanyol medyasında gündem oldu. Çıkan haberlerde Türkiye'nin yeni mücevheri denilerek köprünün Türkiye'ye getireceği yeniliklerden bahsedildi.

Çanakkale 1915 Köprüsü 18 Mart'ta açılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 1915 Çanakkale Köprüsü’nün araç geçiş yolunu tamamlayacak son iki tabliye blokunun montajını gerçekleştirecek.