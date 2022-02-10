Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra temaslarını tamamladı. İki gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10’dan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi temsilcilerinin yer aldığını aktaran Bakan Nebati “Çok verimli geçti. Yeni ekonomik modelin Türkiye’ye kazandırdığı yol haritasının hangi aşamalardan geçeceğine ilişkin sorular sordular. Çok sarih bir şekilde bilgilendirme yaptık. Londra’da bulunan tüm yatırımcıların şeffaf şekilde sorularını aldık. Şeffaf bir şekilde de cevaplandırmaya gayret ettik” dedi.

Toplam 100’e yakın üst düzey yönetici ile görüşmelerin gerçekleştirildiğini belirten Bakan Nebati, yatırımcılarla Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmelerin paylaşıldığını kaydetti.

BU İLETİŞİM SÜRECEK

"Türkiye’yi merak ediyorlar ama çok iyi de biliyorlar" ifadesini kullanan Bakan Nebati, toplantılar sırasında “Türkiye Ekonomi Modeli” hakkında kapsamlı bilgilerin verildiğini, gelecek döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Bakan Nebati; Türkiye’nin dinamik üretim kapasitesi, güçlü büyüme performansı, sağlıklı kamu maliyesi, sağlam bankacılık sektörü ve düşük borçluluğu ile gerek bölgesinde gerek küresel çapta ön plana çıkan, önemli potansiyel barındıran, gelişmekte olan yıldız bir ülke olduğunun toplantılarda vurgulandığını kaydetti.

Döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte ülkedeki enflasyonun geçici olduğunun toplantılarda dile getirildiğini belirten Bakan Nebati, bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesinin hedeflendiğini anlattı.

“ÇOK HAZIRLIKLI GELDİ”

Bu arada Türkiye’yi en yakından tanıyan İngiliz ekonomistlerden Timoty Ash; yeni modelin, Bakan Nebati tarafından çok iyi anlatıldığını, yatırımcılara kapının açık olduğunun net bir dille ifade edildiğini söyledi. Ash “Bakan Nebati Londra’da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye’nin hikâyesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi. Yabancı sermayeyi hoş karşılayacaklarını ve sermaye kontrolünün asla masada olmadığını da net vurguladı” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

KUR KORUMALI HESAP GEÇİCİ DEĞİL

Kur korumalı mevduata yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati “Bu, geçici değil. Bireyselle başladık, tüzeli kattık. Sonolarak ‘Yuvam’ adı altında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının da faydalanmasını sağladık. Şu anda 10 milyar dolar civarına gelen bir döviz, toplamda da 312 milyar lirayı aşan bir mevduat oluştu” dedi.

YASTIK ALTI İÇİN DE YENİ PAKET

“Önemli olan döviz kurlarının stabil devam etmesi” diyen Bakan Nebati “Önemli bir paket daha açıklayacağız. Bu paketle yastık altındaki altını sisteme sokmuş olacağız. 5 bin ton civarında tahmin ediliyor. Karşılığı 250-350 milyar dolar. Belli bir miktarı Merkez Bankasına destek olacak, döviz ihtiyacını giderecek” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Nebati: 'Enflasyon' geçici Bakan Nureddin Nebati Londra'daki temasları hakkında yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte Türkiye'deki enflasyonun geçici olduğunu toplantılarda dile getirildiğini duyurdu.

Bakan Nebati: Londra'daki görüşmeler olumlu geçti Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Londra’da üst düzey yöneticilerle yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti” ifadelerini kullandı.