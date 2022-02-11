Türkiye Gazetesi

ABD’de enflasyonun yüzde 7.5 gelmesiyle altın fiyatlarında hafif gerilemeler yaşanmaya başladı. Fed yetkilileri tarafından yapılan faiz artırım çağrıları ile beklenildiğinden hafif bir düşüş yaşayan ons altın, 1824 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Yaşanan hafif düşüşle yatırımcılar tarafından altın fiyatları merak edilmeye başladı. İşte 11 Şubat Cuma altın fiyatlarındaki son durum…

JEOPOLİTİK KRİZ FİYATLARI GÜÇLÜ TUTUYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, altın fiyatlarının enflasyon verisinden büyük oranda etkilenmediği görülüyor. Yatırımcıların herhangi bir savaş durumu halinde altın tarafında yatırım yapma beklentileri sert düşüşü engelliyor.

ONS ALTINDA ENFLASYON ETKİSİ

ABD’nin enflasyon verisini açıklaması sonrası ons altın 1841 dolardan 1823 dolara kadar geriledi. Ons altın haftanın son iş gününe 1827 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1823 dolar, en yüksek de 1828 dolar seviyesini gördü. Saat 08:15 itibarıyla ons altın 1825 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın ise yatay seyre yöneldi. Ons altındaki hafif düşüşle birlikte gram altın yeniden 800 liranın altına geriledi. Gram altın güne 794 liradan başladı. Gün içinde en düşük 790.3 lira, en yüksek de 794 lira seviyesini gördü. Saat 08:15 itibarıyla 793.4 liradan alıcı buluyor.

İşte 11 Şubat güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bugüne 792 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 793 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 791 lira en yüksek ise 793 lira seviyeleri görüldü.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı 1.275,89 lira; satışta ise 1.305,39 lira.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı 2.543,80 lira; satışta ise 2.610,79 lira.

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 5.263,04; satışta ise 5.397,22 lira.

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