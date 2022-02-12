Türkiye Gazetesi

12 ay sonrası dolar beklentisi ise 16,85’ten 16,62’ye düştü. “Kur korumalı mevduat” başta olmak üzere ekonomi yönetimi tarafından hayata geçirilen tedbirlerin, dolara yönelme eğilimini de kırdığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında “Kuru korumalı mevduatın büyüklüğü 340 milyar TL’ye ulaştı. Bunun içinde dövizden dönüşlerin payı da yüzde 49 olarak gerçekleşti. Tüzel kişiler için 6 ay vade sınırı neden var? 90 milyar dolar mevduat var orada. Şirketlerimiz 6 ay boyunca bu dövizi bloke ediyor. Demek ki nakit akışında o paraya ihtiyaç yok. Bu sebeple 6 ay vade gayet iyi, 3 aya indirmeyi düşünmüyoruz.

HEDEF 25 MİLYAR DOLAR

Yastık altı altınlar için açıklayacağımız paketten de, en az 25 milyar dolar beklentimiz var. Bu ülke, bir model değişikliğine girdi. Geri dönüş yok. Her şeyi kamu bankalarına yüklemek doğru değil. Özel bankaları TCMB ucuz bir şekilde fonluyor. Bu fonla onlar da işlerini yapsın. 136 ülkede merkez bankalarının verdiği faiz negatif” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmede, bugün açıklanacak olan ekonomi paketi ile ilgili son durumun ele alındığı öğrenildi.

Bakan Nebati açıkladı: 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu oldu Son dakika haberine göre; Bakan Nebati, "Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın TL girişi oldu" dedi.