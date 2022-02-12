Türkiye Gazetesi

ECB Başkanı Christine Lagarde “hızlı faiz artırımının” enflasyon sorununu çözemeyeceğini savundu. Lagarde “Faiz artışları, yüksek petrole ve arzdaki dar boğaza çözüm olamaz. Mevcut sorunları da çözmez. Çok acele edersek, ekonomilerimizin toparlanması önemli ölçüde ivme kaybedebilir ve istihdam risk altında olabilir” diyerek, ekonomik verilerin izin verdiği hamlelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Kredi faizlerinde birkaç aya yüzde 20’nin altını görürüz Son bir ayda kredi faizlerinde 5-6 puanlık gerileme yaşandığını, yüzde 27-28’ler hatta 25’lere kadar düştüğünü anlatan Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu “Birkaç ay sonra yüzde 20’nin altına düşeceği ile ilgili beklentimiz var. Biz yüzde 20’nin altında ve uzun ölçekli kredi bekliyoruz. Yüzde 20’nin altındaki kredi yatırım iştahını daha artırır, borçlanmayı hızlandırır” dedi.

TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi Resmi Gazete'de, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı. Yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.