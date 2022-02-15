Türkiye Gazetesi

Piyasalar yeni haftaya gergin başladı. Hem içeride hem dışarıda borsalar ‘kırmızı’ya büründü. Rusya-Ukrayna gerilimi hisse senedi piyasalarını düşürürken; faiz, altın ve petrolde yükseliş yaşandı. ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini açıklaması küresel piyasalarda yüzde 3 civarında satış dalgasına yol açtı. Moskova ‘işgal’ iddialarını yalanlarken Rusya'da 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan artışla yüzde 9,90'a yükseldi. Almanya’da DAX, İngiltere'de FTSE, Fransa'da CAC, İspanya'da IBEX ve İtalya'da MIB endeksleri gün içinde yüzde 3’ün üzerinde düşüş yaşadı.

BIST YÜZDE 3 DEĞER KAYBETTİ

Olumsuz durum Borsa İstanbul’a da yansıdı. BIST 100 Endeksi gün içinde yüzde 3’ün üzerinde değer kaybıyla 1.971 seviyesine kadar çekildi. İçeride piyasaları olumsuz etkileyen bir diğer gelişme ise geçen cuma uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu BB-‘den B+’ya indirip, görünümü ise ‘negatif’ olarak teyit etmesi oldu. Altının ons fiyatı 1.857 dolar seviyesinde işlem görürken Rusya-Ukrayna gerilimi enerji fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 96 doları test etti. Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatı yüzde 14 artarak 88 avroya kadar çıktı. Almanya’da benzinin litre fiyatı 1,712 avroya ulaşarak, 2012'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Borsa geriledi, altın yükseldi Geçen hafta yatırım araçlarından altın kazandırırken, borsa kaybettirdi.