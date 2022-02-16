Türkiye Gazetesi

Kripto para uzmanı Tuna Kaya, TGRT Haber’de özellikle altın ve kripto para yatırımcılarına çok kritik önerilerde bulundu.

2022 ÇALKANTILI GEÇECEK!

2021’yılından itibaren kurumların kripto paralara ilgisinin artmaya başladığını belirten Tuna, kurumların alım satımlarına bağlı olarak kripto paralarda düşüş veya yükselişler olduğunu söyledi. Tuna, kripto paraların küresel sistemde kendisini ispatlamaya başladığına değinerek “Bu iyi bir şey. Para girişi sağlanıyor, hacim genişliyor. Ancak kripto paralara kurumların girmesiyle birlikte bunun da küresel sistemin bir parçası haline geldiği yönündeki tartışmalar devam ediyor. Hem kurumlar hem de bireyler alım satım yapabiliyor. Bu da bir özgürlük” ifadelerini kullandı. Kaya, 2022 yılı boyunca kripto paralarda çalkantılı hareketlerin yatırımcıyı beklediğini söyledi.

KRİTİK SEVİYE AŞAĞIDA 41 BİN YUKARIDA 45 BİN 500

2022 yılının bir geçiş dönemi olduğuna dikkat çeken Kaya, bu dönemde yatırımcılara sepet yapmalarını ve paralarının en az yüzde 25’ini nakitte tutmalarını önerdi. “Hatta karlı varlıklardan çıkıp nakitlerini bir miktar arttırsınlar. Alım için güzel fırsatlar olacağına inanıyorum. Hem kripto paralarda hem de borsada güzel fırsatlar olacak” diyen Kara, kripto paralar için kritik seviyeleri şöyle açıkladı:

BITCOIN'DE 41 BİN DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

“Bitcoin’de 41 bin dolar seviyesi oldukça önemli. Bu seviye, bizi düşüşlerden koruyacak. Bitcoin’de 41 bin dolar seviyesi kırılırsa tekrar 33 bin dolar seviyesi gündeme gelebilir. Yukarıda ise 44.500 dolar seviyesi önemlidir. 45.500 dolar seviyesini aşar ve burada tutunursa 52 bin dolar seviyesini konuşabiliriz. Bitcoin, 52 bin seviyesine gelmedikçe rölantine hareketler devam edecek. Bitcoin, 45.500 dolar seviyesini geçerse yeni hedefimiz 49 bin dolar seviyesi olmalı.”

GRAM ALTIN 3.000 TL’Yİ BULACAK

“Altın uyuyan dev” diyen Kaya, ons altın tarafında 2023 yılında 3.000 dolar seviyesinin görebileceğini söyledi.

Kaya, gram altına ilişkin tahminlerini ise şöyle sıraladı: “Ons altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte dolar/TL’deki artışı da göz önünde bulundurursak gram altın 2.500 ile 3.000 TL arasını görecek. Yatırımcılar altınlarına sıkı sıkı sarılsın.”

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