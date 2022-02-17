Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları jeopolitik risklerden etkilenmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle piyasalarda yaşanan gerginlik taraflardan gelen açıklamalarla rahatladı. Özellikle geçtiğimiz günlerde 8 ayın zirvesini gören ons altın, Rusya Devlet Başkanı Putin'den gelen "Avrupa'da savaş istemiyoruz!" açıklaması ve bazı Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmeye başladığı bilgisi üzerine dün düşüşe geçmişti. Bugün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı öncesinde altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki TCMB faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? İşte piyasalarda son durum.

PİYASALARA FED ETKİSİ

ABD Merkez Bankası Fed’in Mart ayında faiz artırımına gidecek olması altın fiyatlarını aşağı yönlü hareket etmesine neden olurken Rusya Ukrayna arasındaki yaşanan kriz fiyatları yükselişe geçirmişti. Fed'in faizi artırarak enflasyonu dizginleme politikası reel faizin altında oluşacak faiz artırımı ile pek mümkün görülmüyor. Bu nedenle altının faiz artırımını şimdiden fiyatladığı iddia ediliyor.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI ÖNCESİNDE DOLAR KAÇ TL?

Bugün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için toplanıyor. Şubat ayının faiz kararı belli olacak. Kritik karar ise Merkez Bankası tarafından saat 14.00’te açıklanacak. Uzmanlara göre faizin sabit tutulacağı tahmin ediliyor. Rusya Ukrayna kriziyle sert yükselen altın fiyatlarına karşılık dolar sakinliği korudu. Merkez Bankası’nın kritik kararı öncesi dolar 13, 60 TL seviyesinde işlem görüyor.

ONS ALTINDAN SERT YÜKSELİŞ

Rusya Ukrayna krizinden güç alan ons altın 8 ayın zirvesini görmüştü. Dün düşüşe geçen ve zirveden uzaklaşan ons altın, Merkez Bankası’nın kritik faiz kararı öncesi tekrardan yükselişe geçerek 1876 dolara kadar tırmandı. Böylece ons altın tekrardan son 8 ayın zirvesini görmüş oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ise ons altındaki yükselişe paralel olarak yukarı yönlü ivme kazandı. 8 ayın zirvesini gören gram altın, diplomasi görüşmelerinin devam edeceği açıklamalarından ardından düşüşe geçmişti. Altın yatırımcıları ise Merkez Bankası’nın kritik kararına odaklanmış durumda. Faiz kararı öncesinde gram altın 818 TL’den işlem görüyor.

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