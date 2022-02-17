Türkiye Gazetesi

Dijital paralar ve bunların ticaretinin yapıldığı platformlara sıkı denetim getirilmesi çağrısında bulunan FSB, yayımladığı raporda, bunların küresel piyasalar için şok dalgaları oluşturabileceğini ifade etti.

BÜYÜME DEVAM EDERSE 'RİSK TIRMANACAK'

Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan kuruluş, kripto paraların şimdilik probleme yol açacak ölçekte kullanılmadığını ama piyasanın mevcut hızda büyümeye devam etmesi halinde “riskin hızla tırmanacağı” uyarısında bulundu.

"ŞEFFALIK EKSİKLİĞİ VAR"

Kripto paraların piyasa değeri 2021’de 2,7 trilyon dolara çıkmıştı. Raporda, “Önemli ölçeğe ulaşan kripto para piyasasında meydana gelebilecek bir güven kaybı, reel ekonomilerde aksamalara yol açabilir ve daha geniş finansal sisteme yayılabilir” denildi.

FSB ayrıca, kripto paralarla yapılan faaliyetlerde “şeffaflık eksikliği” olduğuna dikkat çekti.

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