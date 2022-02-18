Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz piyasaları oynatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışma ve NATO’dan gelen açıklamalar altın fiyatlarını bir hayli etkiledi. 1900 doların üzerine çıkarak 8 ayın zirvesine ulaşan ons altın, bugün düşüşe geçti.

Jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirirken, NATO ve ABD'den yapılan açıklamalar ise altın fiyatlarıda hareketlilik yaşanmasında büyük rol oynuyor.

ONS ALTIN 8 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Ukrayna krizinin jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte ons altın geçtiğimiz gün 1904 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 8 ayın zirvesine ulaştı. Ons altın günü 1902 dolarla bitirdi.

Bugün sabah erken saatlerde 1900 dolar seviyesinin üzerini test eden ons altın ABD ve Rusya dışişleri bakanlarının gelecek hafta bir araya gelecekleri haberleri ile 1890 dolara kadar geri çekildi. Ons altın şu dakikalarda 1893 dolardan işlem görüyor.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ ALTIN İÇİN ÖNEMLİ ETKEN

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin altın fiyatlarında önemli bir etken olduğunu belirten Analistler, durumun sıcak çatışmaya dönüşebileceği beklentisinin satın alınması halinde ons altında fiyatın 1920 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini söylüyor.

GRAM ALTIN GÜNE YÜKSEK BAŞLADI

Bugüne 826 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 828 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 821 lira, en yüksek ise 829 lira seviyeleri görüldü.

Altında Ukrayna gerilimi! Gram altın 820 TL'den döndü Rusya ile Batı arasında Ukrayna sebebiyle artan gerilim, yatırımcıların riski varlıklardan çıkmalarına sebep oldu ve güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

Altın fiyatları 8 ayın zirvesinden döndü! Çeyrek ve gram altında düşüş başladı Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin artmasıyla, ons altın son 8 ayın zirvesini görmüştü. Dün Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Avrupa'da savaş istemiyoruz!" açıklaması ve Ukrayna sınırındaki bazı Rus birliklerinin çekilmesi haberleri sonrası, altın fiyatları düşüşe geçti. Özellikle gram altın yaşanan olaylardan sonra 808 lira ile 824 lira arasında dalgalandı.

Altın düzenlemesi ile elde edilecek miktar dudak uçuklattı! Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için açıklanan yeni sisteme ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sektör temsilcileri yastık altından sisteme kazandırılacak altının değeri için yaptıkları tahmin dudak uçuklattı.