Türkiye Gazetesi

Altında yukarı yönlü seyir devam ederken yatırımcılar gidişatı merakla takip ediyor. ABD'li banka devi Citi'den altın için kritik tahmin geldi. Citi, altın fiyatındaki yukarı yönlü hareketin ilk çeyrekten sonra terse döneceğini öngördü.

Altın fiyatlarının jeopolitik risklerin etkisi ile 1900 dolar seviyelerini görebileceğini değerlendiren Citi'ye göre, Fed'in faiz artırımları ve bilançosunu daraltmaya başlaması altında aşağı yönlü etki olacak.

BU YIL İÇİN 1805 DOLAR TAHMİNİ

Altının ons fiyatının 2 bin 100 dolar olan rekoru tekrar görmesinin zor olduğunu kaydeden Citi, bu yıl için ortalama fiyatı 1805 dolar olarak tahmin etti.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1892 dolar seviyesinde işlem görüyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna gerilimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna gerilimi ışığında döviz kurundaki hareketlilik dolar ve altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatlarının jeopolitik risklerden etkilendiğini belirten Citi’den sonra stratejistler de yıl sonu tahminini paylaştı.

Altın fiyatları tarihi zirveden döndü Geçtiğimiz günlerde Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle 1900 doların üzerine çıkarak 8 ayın zirvesine ulaşan ons altın, bugün beklenmedik bir etkiyle düşüş yaşadı.

TCMB faiz kararı öncesi piyasalarda son durum: Altın fiyatlarında sert yükseliş Altın fiyatları Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle hareketli bir hafta geçirmişti. Geçtiğimiz günlerde son 8 ayın zirvesini gören ons altın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarıyla tekrardan düşüşe geçmişti. Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Sert bir yükselişle 1876 dolara çıkan ons altın, tekrardan 8 ayın zirvesine ulaşmış oldu. Ons altındaki bu yükseliş gram ve çeyrek altın fiyatlarını da etkilemiş durumda. Peki Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 17 Şubat güncel altın fiyatları…

Altının kilogram fiyatı düştü Standart altının kilogram fiyatı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) 814 bin liraya kadar geriledi.