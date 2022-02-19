Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | STANBUL

İAR’ın 2018’de geliştirmeye başladığı, 2020’de hayata geçirdiği KAD-SİS’in tanıtım toplantısında konuşan Esen, sistemin; halk, kuyumcular ve bankalar olmak üzere üç aşamalı bir süreç olduğunu, bugüne kadar 100 tondan fazla yastık altı altını ekonomiye kazandırdıklarını söyledi. Sistem içinde seçilmiş kuyumcuların Altın Değerleme Noktası (ADN) olarak çalıştığını anlatan Esen “Şu an nüfusun yüzde 80’ine hitap eden 60 ilde, 200 noktadayız, hedefimiz 81 il ve 1.500 noktaya ulaşmak. Bugüne kadar kullanılan eski yöntemlerle bir yılda en fazla 12 ton altın toplanmışken, amacımız en kısa zamanda yıllık 100 ton ve üstü mertebesine ulaşmak” dedi. Türkiye’nin yılda 200 ton altın ithal ettiğini belirten Esen, yastık altından çıkacak 100 ton altınla ithalatın azalacağını ve yaklaşık 6 milyar dolarlık bir rakamın ekonomiye kazandırılacağını söyledi. Sadece kamu bankalarının değil, özel bankaların da yakın zamanda sürecin içinde olacağına işaret eden Esen, her cins ve türdeki altınların anında 24 ayar karşılığı gram cinsinden banka hesabına aktarılacağını ve vatandaşın hiçbir masraf ödemeyeceğini kaydetti. Esen, isteyenin altınını tekrar altın olarak kayıp yaşamadan çekebileceğini ifade etti. Yastık altından çıkan altınların bankadaki mevduat hesabına girerek güvence altına alındığına işaret eden Esen “Üstelik bu güvence devlet tarafından 200 bin TL’ye kadar TMSF tarafından sigorta ediliyor. Biz bu rakamın gram bazında olması için de görüşmeler yapıyoruz. Geliştirilmesi gereken bir husus da sisteme ek olarak banka tarafından bir faiz veya kâr payı belirlenmesidir. Bunun yüzde 2,5’lar seviyesine çıkarılmasını istiyoruz. Bankalara aktarılan bu mevduatlar değerlendirilerek oluşturulan nemadan mevduat sahibinin de pay alması esas olmalıdır” diye konuştu.

KUR KORUMALI HESAPLARDA 60 GÜNDE 452 MİLYAR TL

Türkiye Ekonomi Modeli ile kademeli olarak hayata geçirilen TL kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 60 günde 193 milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı, 259 milyar lirası Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 452 milyar lira bakiyeye ulaşıldı. Söz konusu hesaplardaki müşteri sayısı da 733 bini gerçek, 24 bini tüzel kişi olmak üzere, toplamda 757 bin oldu.

'Altın fiyatları daha da artacak!' İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin Günün kapanışında 830 TL'yi bulan altın fiyatlarına ilişkin, Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı bir tahmin geldi. Memiş, "Savaş çıkarsa altın fiyatlarıyla ilgili bildiklerinizi unutun" diyerek, altının onsunun 2150 dolar olabileceği öngörüsünde bulundu.

ABD'li banka Citi'den kritik altın tahmini ABD'li finans devi Citi, altın fiyatındaki yukarı yönlü hareketin yılın ilk çeyreğinden itibaren terse döneceğini öngördü. Citi'nin bu yıl için ortalama tahmini 1805 dolar oldu.