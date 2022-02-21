Türkiye Gazetesi

Kripto paralar yaşanan Rusya Ukrayna kriziyle sert bir düşüşe geçmişti. Özellikle lider kripto para birimi olan Bitcoin’de yaşanan düşüş diğer coinleride etkilemişti. Yaşanan düşüşün ardından gözler ABD’ye çevrildi. ABD Başkanı Biden'ın bu hafta hükümet genelindeki kurumları, kripto para birimleri ve bir Merkez Bankası dijital para birimini (CBDC) incelemeye ve dijital varlıkları düzenlemek için hükümet çapında bir strateji geliştirmeye yönlendiren bir kararname çıkarması bekleniyor. Öte yandan kripto para yorumlarıyla dikkat çeken ünlü akademisyen Nassim Nicholas Taleb, Bitcoin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FED KENDİ DİJİTAL PARASINI MI ÇIKARTACAK?

Yeni haftada gözler ABD’ye çevrilirken Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard’den dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brainard, stablecoin ve kripto para kullanımının arttığı, başka ülkelerin kendi merkez bankası dijital paralarını (CBDC) çıkardıkları bir ortamda Fed'in kendi dijital parasını çıkarmasının finansal piyasalarda istikrarı artırıcı bir rol oynayabileceğini söyledi.

Brainard, "Aralarında Fed'in de olduğu politika yapıcıların, ödeme sistemlerinin geleceği için plan yapmaları ve yeni teknolojilerin potansiyel faydalarını gündeme getirmek için bir dizi olası seçeneği değerlendirmeleri gerekli. Bir ABD CDBC, dünya genelinde Dolar kullanan insanların dijital finansal sistemde işlem ve iş yapmak için ABD parasının gücüne ve güvenliğine bel bağlamaya devam etmelerini sağlamak için potansiyel bir yol olabilir" dedi.

“ENFLASYONLA BİRLİKTE ÇÖKEÇEKTİR”

Ünlü Lübnanlı yazar ve akademisyen Nassim Nicholas Taleb, Bitcoin’i hedef alan açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bitcoin’in enflasyon ve risk durumlarına karşı etkili bir korunma yöntemi olamayacağını ifade etti. Taleb ayrıca BTC’yi “Mükemmel bir enayi oyunu” olarak nitelendirirken, bu sözleri tepkiye yol açtı.

Nicholas Taleb geçen seneye kadar Bitcoin’in en büyük savunucularından biriydi. Hatta kripto parayı, geleneksel bankacılık sisteminin neden olduğu ekonomik krizlerden çıkış yolu olarak gördüğünü ifade etmişti. Ancak akademisyen, fikirlerini değiştirerek “Bitcoin’i bulaşıcı bir hastalık görüyorum. Enflasyonla birlikte çökecektir.” açıklamasını yaptı.

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM

Tüm bunlar yaşanırken kripto para piyasaları yaşanan Rusya-Ukrayna geriliminden etkilenmeye devam ediyor. Taraflardan gelen açıklamalarla kripto para birimleri değer kaybetmeye devam ediyor. Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin yeni haftaya kritik seviyenin altında başladı. Rusya ve Ukrayna geriliminde yaşana gelişmeler ile kayıpları hızlanan Bitcoin, son bir haftada yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti. Bitcoin saat 8 itibarıyla 39 bin 178 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ethereum da son dönemde yaşadığı kayıplarla 3 bin dolar sınırının altına çekildi. Kripto para aynı saatte 2 bin 727 dolar seviyesinde bulunuyor.