Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları artan jeopolitik risklerle yükselişe geçmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini söylemesiyle ons altında aşağı yönlü hareket başladı. Haftanın ilk gününde altın piyasalarında önemli bir hareketlilik yaşanmasa da ons altında hafif bir düşüş yaşandı. Ons altındaki bu düşüş çeyrek ve gram altına da yansıdı. Peki, hafif çaplı gerileme sonrasında altın fiyatları nasıl şekillendi?

İşte piyasadaki güncel fiyatlar;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı hafta açılışında 828 liradan işleme alınıyor. Hafta sonuna göre gerileme yaşansa da geçtiğimiz haftalara göre gram altın yine yükseliş sonrasında yakaladığı seviyeyi korumayı başardı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Bin 346 liradan geri alımı gerçekleştirilen çeyrek altında haftanın ilk işlem gününde satış fiyatı ise bin 368 lirada konumlandı.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Satış fiyatında 5 bin 400 liranın üzerindeki konumunu koruyan cumhuriyet altını ise bugün 5 bin 387 liradan geri alınırken aynı dakikalarda 5 bin 450 liradan da satışa sunuluyor.

Kripto paralar ABD’nin kararını bekliyor! Ünlü akademisyenden çarpıcı Bitcoin tahmini Kripto para piyasaları son bir haftadır adeta diken üstünde. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ve piyasaların artan enflasyona karşı önlemleri kripto paraların değer kaybetmesine neden oluyor. Yeni haftada ise kripto para piyasaları ABD’den gelecek olan haberlere odaklanmış durumda. ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta içerisinde kripto para birimleri ve merkez bankası dijital para birimi ile ilgili kararname imzalaması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken lider kripto para birimi Bitcoin, 40 bin doların altına kadar geriledi. Son yaşanan düşüşle birlikle Bitcoin 39 bin dolar, Ethereum ise 2 bin 727 dolara kadar düştü.

Altın, zinciri kırdı mı? Fiyatlar nereye gider? Gram altın, uzun süredir doları takip ediyordu. Geçen yıl eylül ayından itibaren başlayan ve aralık sonuna kadar devam eden "dolara bağlı hareketlilik" sırasında, gram altında da kabaca 485-1.060 hareketi yaşandı. ‘20 Aralık Kararları’nın ardından fiyatlar 'ara'yı buldu. Ocak başından bu yana da "aşağıda 750 TL, yukarıda 810 TL bandında yatay hareketler" gözleniyordu.

'Altın fiyatları daha da artacak!' İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin Günün kapanışında 830 TL'yi bulan altın fiyatlarına ilişkin, Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı bir tahmin geldi. Memiş, "Savaş çıkarsa altın fiyatlarıyla ilgili bildiklerinizi unutun" diyerek, altının onsunun 2150 dolar olabileceği öngörüsünde bulundu.