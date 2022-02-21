Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki dalgalanma ve piyasalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dakika gelişmelerini yorumladı. Son günlerde yaptığı açıklamalarda 'manipülasyon'a dikkat çeken Memiş, özellikle altın yatırımcılarına kritik bir tavsiyede bulundu.

Rusya-Ukrayna gerilimi ile birlikte yükselen emtia fiyatlarıyla ilgili konuşan Memiş, geçen hafta piyasalarda ciddi bir gerginlik olduğunu belirtti. Memiş, "Neymiş, Rusya-Ukrayna savaşı çıkacakmış, piyasalarda kaos havası olacakmış. Geçen hafta verdiğim bütün mesajlarda bunun bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu, bir algı operasyonu olduğunu sık sık ifade ettim" dedi.

"YATIRIMCILARI RAHAT BIRAKMAYACAKLAR"

Gerilim ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atıldığını ve yatırımcıların rahat bırakılmadığını söyleyen Memiş, "Salı günü vuracaklardı, vurmadılar. Çarşamba günü vuracaklardı, vurmadılar. Hafta sonu yine son dakika haberleriyle şu kadar asker öldü, burayı vurdular diye bir ton haber geldi. Bunu daha önce de söyledim, bu yıl hiçbir yatırımcıyı rahat oturtmayacaklar" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş altın sahiplerini 'manipülasyon'a karşı uyardı, 3 konuda öneride bulundu

"MUTLAKA BU 3 ŞEYİ YAPIN"

"Algı ve manipülasyonla elinizdeki varlıkları almaya çalışacaklar" diyen Memiş, yatırımcılara kritik bir tavsiyede bulundu. 3 önemli noktaya değinen Memiş, "O yüzden uzun vadeli bir yatırımcı olun, sepet yapın ve pariteyle işlem yapın" dedi.

DOLAR İÇİN KRİTİK TARİH

Borsanın yükselişle başladığını ancak bu yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmediğini söyleyen Memiş, "Dolar 13,62 TL seviyesinde. 13,50-13,70 TL aralığında dalgalanan bir fiyatlama görebiliriz diye tahmin ediyorum. Ama son bir kez yine 13,40 TL seviyesini test etme olasılığını güçlü görüyorum. Mart ayından sonra yükseliş trendinin başlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'Altın fiyatları daha da artacak!' İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin Günün kapanışında 830 TL'yi bulan altın fiyatlarına ilişkin, Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı bir tahmin geldi. Memiş, "Savaş çıkarsa altın fiyatlarıyla ilgili bildiklerinizi unutun" diyerek, altının onsunun 2150 dolar olabileceği öngörüsünde bulundu.

İslam Memiş uyardı: Fed ters köşe yapabilir ABD’nin enflasyon rakamlarını açıklanmasına saatler kaldı. Nefeslerin tutulduğu piyasalarda belirsizlik hakim. Peki bu süreçten dolar, altın ve kripto paralar nasıl etkilenecek? Para ve altın piyasaları uzamanı İslam Memiş, tüm merak edilenleri TGRT Haber’de cevapladı.