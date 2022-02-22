Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın gözü Rusya-Ukrayna arasında çıkacak olan çatışmadayken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin masa başında Ukrayna'nın bazı bölgeleri için tepki çeken bir karara imza attı. Putin, Donetks ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıdıklarını açıklamasının ardından Rusya'nın bu hareketi altın fiyatları güç kazandı.

Ons altın, geçen haftanın sonuna doğru uzun bir aradan sonra ilk defa 1.900 doların üzerine tırmanmıştı.

ONS ALTIN ZİRVEYE TIRMANIYOR

Ons Altın güne 1904 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1904 dolar, en yüksek de 1914 dolar seviyesi görüldü. Saat 09:09 itibarıyla ons altın 1910 dolardan alıcı buluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın bazı bölgelerini tanıdıklarını açıklamasının ardından altın fiyatları tırmanışa geçti.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram Altın fiyatları da ons altına paralel olarak yükseliş gösteriyor. Gram altın güne 837.4 liradan başladı. Gün içinde en düşük 835.7 lira, en yüksek de 842.9 lirayı gördü. Saat 09:09 itibarıyla 839.8 liradan alıcı buluyor.

Diğer altınların fiyatları ise şu şekilde:

Çeyrek altın fiyatı / Alış 1.334,25 TL Satış 1.364,38 TL

Yarım altın fiyatı / Alış 2.660,16 TL Satış 2.728,77 TL

Tam altın fiyatı / Alış 5.503,77 TL Satış 5.641,12 TL

22 ayar bilezik fiyatı / ALIŞ: 761,54 - SATIŞ: 789,36

Cumhuriyet altını fiyatı / ALIŞ: 5.533,00 - SATIŞ: 5.616,00

ATA altın fiyatı / ALIŞ: 5.601,00 - SATIŞ: 5.682,00

Ziynet altın fiyatı / 5.324,22 - 5.424,48

DONBASS KRİZİ SONRASI DOLAR'DA SON DURUM

Haftalardır 13,50 civarında seyreden dolar/TL, Ukrayna-Rusya krizinde yaşanan gelişmelerle tırmanışa geçti. Avrupa Birliği ve ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin tanınmasıyla ilgili olanlara yaptırım uygulayacağını açıkladı ve ardından gözler dolara çevrildi. Beyaz Saray Biden'ın yakında DHC ve LHC ile yatırım, ticaret ve finansman yapmayı yasaklayacağını bildirdi. Peki tüm bu gelişmeler sonrası 22 Şubat Salı itibarıyla dolar piyasada 13,75 TL’den işlem görüyor.

TÜRK EKONOMİSİNDE RUSYA ETKİSİ

Uzmanlar Rusya Ukrayna krizinde Türkiye'nin yaptırımlar nedeniyle etkileneceğini belirtirken Türkiye ekonomisinin Rusya'ya yakından bağlı olduğunu vurgulayan analistler; Rusya'da faaliyet gösteren yüzlerce Türk şirketi, Rus turistlerin Türkiye'de harcadığı milyarlar, Suriye'de işbirliği ve Türkiye'nin Rus S-400 savunma sistemleri nedeniyle endişeli olduğunu bildirdi.

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