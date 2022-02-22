Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken kripto para piyasaları da krizden etkilendi. Geçen hafta tansiyonun yükselmesiyle piyasalar gerilemişti. Haftasonu görece sakin geçince kripto para piyasalarındaki düşüş de durmuştu. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki iki tartışmalı bölge Donbas (Donetsk) ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Bu karar kripto para piyasalarında sert düşüşe neden oldu.

RİSK ALMAK İSTEMEYEN YATIRIMCI ALTINA YÖNELDİ

Risk almak istemeyen yatırımcı altın gibi daha güvenli kabul edilen yatırım araçlarına yöneldi. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 7.6 geriledi. Saat 9.45 itibariyle piyasaların toplam büyüklüğü 1 trilyon 729 milyara düştü. Bitcoin de bu düşüşten payını aldı. BTC'nin fiyatı yüzde 6 gerileyerek 37 bin 876 dolara indi.

KRİPTO PARALARDA SERT DÜŞÜŞ

BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.26'ya yükseldi. Ethereum'daki düşüş ise daha fazla oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 8.1 gerileyerek 2 bin 524 dolara geriledi. Ripple ise sert düşen kripto paralar arasına girdi. XRP'nin fiyatı yüzde 13.2 düşerek 69 cente indi. Böylece Ripple 70 cent seviyesinin altını görmüş oldu. Dogecoin'deki düşüş ise yüzde 9 oldu. DOGE'un fiyatı 12 cente indi. Dogecoin aynı zamanda ilk 100'de bir sıra daha kaybederek 13'e geriledi.

Kripto paralar ABD’nin kararını bekliyor! Ünlü akademisyenden çarpıcı Bitcoin tahmini Kripto para piyasaları son bir haftadır adeta diken üstünde. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ve piyasaların artan enflasyona karşı önlemleri kripto paraların değer kaybetmesine neden oluyor. Yeni haftada ise kripto para piyasaları ABD’den gelecek olan haberlere odaklanmış durumda. ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta içerisinde kripto para birimleri ve merkez bankası dijital para birimi ile ilgili kararname imzalaması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken lider kripto para birimi Bitcoin, 40 bin doların altına kadar geriledi. Son yaşanan düşüşle birlikle Bitcoin 39 bin dolar, Ethereum ise 2 bin 727 dolara kadar düştü.