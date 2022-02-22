Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna krizi piyasaları da etkisi altına alırken altın fiyatları da aşağı ve yukarı yönlü sürekli değişiklik gösteriyor.

Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname’nin ardından Rusya Donbas bölgesine girmeye başladı.

"TÜM EZBERLER BOZULDU"

Bu olayların ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamalarda bulundu. Memiş yaptığı açıklamada, “Rusya- Ukrayna gerginliğinde Vladimir Putin, son noktayı koydu. Yani savaş ve gelecek dönem ile alakalı jeopolitik risk kaçınılmaz oldu. Savaş fiyatlanması ile pozisyon almak gerek. Tüm ezberler bozulduğundan açıkta kalmamak gerek. Artık düşüş ihtimalini düşürdüler.” ifadelerini kullandı.

ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları ise 22 Şubat Salı günü itibariyle 836 lira alış ve 844 liralık satış fiyatıyla işlem görüyor.

"KRİZ BİTERSE ALTIN SERT DÜŞEBİLİR"

Bazı analistler ise Rus ile Ukrayna arasındaki kriz sona ererse altın fiyatlarında sert düşüşlerin yaşanabileceğini ifade etti.

FED MART'TA SAHNEDE OLACAK

Mart ayında Amerikan Merkez Bankasının (Fed) sahnede olacağını söyleyen Memiş, Fed tarafında şahin söylemlerin başladığına dikkat çekerek “ABD faiz artırımı sürecine girecek. Şubat ayının hikayesi bitecek. Mart ayında piyasalar, Fed’i konuşacak. Şubat hem döviz hem de altında son alım fırsatları sunuluyor” ifadelerini kullandı.

PUTİN’DEN TALİMAT

Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı. Beşer maddeden oluşan kararnamelerde, Putin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması talimatını verdiği belirtildi. Ayrıca, Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Lugansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması konusunda anlaşmaların yapılması talimatını verdi. Söz konusu kararnamelerin, imzalandığı tarihte yürürlüğe girdiği kaydedildi.

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