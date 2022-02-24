Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna geriliminde savaş başlatılmış durumda. Askeri harekatın başlatılmasıyla birlikte Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta patlama sesleri duyulmaya başladı. Yaşanan askeri harekatın ardından piyasalarda tepki vermeye başladı. Ons altın sert bir yükselişle 1931 dolara kadar çıkarken, kripto paralarda düşüşler yaşanmaya başladı.

1,5 YIL SONRA BİR İLK

Rusya’nın savaşı başlatmasıyla birlikte piyasalarda sert hareketler görülmeye başlandı. Ons altın 2020’nin Eylül ayının ardından ilk kez 1940 seviyesini aştı. . Gün içinde en düşük 1907 dolar, en yüksek de 1949 dolar seviyesi görüldü. Saat 07:26 itibarıyla ons altın 1948 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Ons altında yaşanan sert yükselişle gram altında yukarı yönlü hareketlilik başladı. Güne 848 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 846 lira, en yüksek de 868 lira seviyesini gördü. Saat 07:26 itibarıyla 866 liradan alıcı buluyor.

PETROLUN FİYATI 100 DOLARI AŞTI

Petrol fiyatları da savaşın başlamasıyla sert bir yükselişe geçti. Brent petrol yüzde 4.5'in üzerinde değer kazanarak 99 dolar seviyesinde işlem görüyor.

KRİPTO PARALAR ALTÜST OLDU

Kripto para piyasalarında ise sert bir gerileme söz konusu. Rusya’nın askeri harekatı başlatmasıyla birlikte lider kripto para birimi Bitcoin, yüzde 9’a yakın düşüşle 34 bin 935 dolar, Ethereum yüzde 10'a yakın düşüşle 2 bin 376 dolar, Solana yüzde 10 oranında düşüşle 78.8 dolar, Shiba Inu yüzde 7 düşüşle 0.00002310 dolar seviyesinde, Dogecoin yüzde 10 oranında düşüşle 0.1185 dolar, Ripple yüzde 10 düşüşle 0.64 dolardan alıcı buluyor.

Biden’den Ukrayna harekatı tepkisi: Putin savaşı seçti, Rusya’dan hesap sorulacak Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden’de yazılı açıklama geldi. Hareketa “ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir” diyen Biden, “Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti” açıklamalarında bulundu.

Rusya Ukrayna'yı vurdu: Kaçış başladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından binlerce Ukraynalı Polonya sınırına doğru kaçmaya başladı.

BM yine çaresiz: Rusya-Ukrayna krizinde de sınıfta kaldı BM'nin Rusya-Ukrayna krizindeki etkinliğini yorumlayan diplomasi uzmanları, "Dünya meselelerini çözemez hâle gelen BM, yeniden dizayn edilmeli" diyor.