Türkiye Gazetesi

Piyasalar dün başlatılan Rusya-Ukrayna savaşının ardından sert bir yükseliş göstermişti. Dün oldukça hareketli saatler geçiren piyasalar savaşın ikinci gününde durgunlaşmaya başladı. Rusya ikinci gününde de Ukrayna’ya karşı saldırılarına devam ederken, küresel piyasalarda risk iştahı bir miktar toparlamış durumda.

Özellikle dün ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ekonomisini kilitlemeye yönelik yaptırım kararlarını açıklaması ile birlikte ons altın 1,5 yılın zirvesinden, petrol fiyatları ise son 8 yılın zirvesinden geriledi.

ABD’DEN PEŞ PEŞE KISITLAMALAR GELDİ

Rusya’nın saldırılarının ardından dün gece açıklamalarda bulunan Joe Biden, Rusya’nın Euro ve yen cinsinden işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurdu. Biden yaptığı açıklamalarda, Rus borsasının tarihinde görülmemiş bir düşüş yaşadığını ve zararlarının 1 trilyon dolara ulaştığını belirtti. Rus bankalarına sınırlama koyduklarını ve 270 milyar dolarlık varlığa sahip Rus bankalarının hedef alındığını söyleyen Biden sınırlamanın genişleyeceğini ve 1.4 trilyon dolara varabileceğini de ifade etti.

DOLAR VE EURO’DA DÜŞÜŞ

Dolar fiyatları ve euro fiyatlarında son durum nasıl?

Dün savaş etkisiyle hareketli seyreden döviz kurlarında gerilemeler görülmeye başlandı. Dolar kuru yeniden 13 lira, euro da 15 lira seviyelerine geriledi. Dolar saat 08:10 itibarıyla 13.95 lira, euro ise 15.70 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN DA DÜŞÜŞ

Ons altın ne kadar? Altının onsu kaç dolar?

Ons Altın fiyatları dün 18 ayın zirvesine çıkmıştı. Ons altın dün 1974 dolara kadar yükselmişti. Bugün ise ons altın en yüksek 1921 dolar seviyesini gördü. Ons altın güne 1897 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1895 dolar, en yüksek de 1921 dolar seviyesini gördü. Saat 08:10 itibarıyla ons altın 1913 dolar seviyesinde seyrediyor.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Gram altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Gram altın 25 Şubat 2022 Cuma

Gram Altın fiyatları dün 922 liraya kadar yükselmişti. Bugün ise gram altın 855 liradan açılış gerçekleştirdi. Gün içinde en düşük 853 lira, en yüksek de 871 lira seviyesi görüldü. Saat 08:10 itibarıyla gram altın 859 lira seviyesinde seyrediyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

Petrol fiyatları dün 7.5 yılın zirvesine çıkmış ve 102 dolara kadar yükselmişti. Bugün ise petrol 97 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

BİTCOİN'DE YÜKSELİŞ

Savaşın gölgesinde altın, döviz ve faizlerin yükseliş göstermesiyle birlikte dün kripto para birimlerinde sert düşüşler yaşandı. Fakat savaşa karşı finansal adımlar atılmasının piyasalara güven getirmesi kripto paralara da yansıdı. Bitcoin yüzde 10 yükselişle 38 bin 733 dolar, Ethereum yüzde 10 yükselişle 2 bin 618 dolar, Ripple yüzde 7 yükselişle 0.69 dolar, Solana yüzde 13 yükselişle 88 dolar, Shiba Inu yüzde 6 yükselişle 0.00002399 dolar, Dogecoin ise yüzde 6 yükselişle 0.1227 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna gerilimi altın piyasasını hareketlendirdi Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle birlikte yükselen altın fiyatları piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

Rusya saldırısı piyasaları salladı: İslam Memiş'ten altın ve dolar tahmini Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekatla bölgede tansiyon yükselirken dolar ve altın fiyatlarını ateşlendi. Ülkeler tek tek yaptırım kararlarını açıklarken Rus rublesi tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Kripto paralarda ve dünya borsalarında hızlı düşüşler sonrası güncel durumu ekonomist İslam Memiş yorumladı. Türkiye’de dolar 14,5 liranın üzerinde seyrederken İslam Memiş, "Doların yükselişi devam edecek mi? Altın hangi seviyeleri görecek?" sorularını tek tek cevapladı.

Rusya bombaladı piyasalar altüst oldu! Altın fiyatları fırladı: Kripto paralar sert düştü Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri harekat başlatmasıyla birlikte piyasalarda sert bir yükseliş yaşanmaya başladı. Piyasalar adeta alt üst olurken, kripto paralarda tarihi çöküş yaşanıyor. Altın tarafında güçlü yükselişler yaşanırken, ons altın patlamalarla birlikte 1931 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altındaki bu sert yükseliş çeyrek ve gram altın fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…