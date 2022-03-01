Türkiye Gazetesi

Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve ülke para birimi Ruble'nin küresel finans sisteminden izole edileceğine yönelik beklentiler, son iki gündür kripto paralara yaradı. Sadece Rusya'nın değil bu ülke ile iş yapan bütün kesimlerin "ambargoları kripto para ile deleceği" spekülasyonları, kripto paralarda ciddi alımları beraberinde getirdi. Bitcoin iki günde yüzde 18 yükselerek, 37 bin 500 dolardan 44 bin dolara sıçradı. Yatırımcılar, "Bitcoin daha fazla yükselir mi?", "Bitcoin nereye kadar yükselir", "Bitcoin alınır mı satılır mı?" sorularına cevap arıyor. Konuyla ilgili Gazetemizin Ekonomi Yazarı Ömer Faruk Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

YAPTIRIMLARA DİKKAT

Ukrayna'dan gelen son bilgilere göre bir yandan çatışmalar devam ediyor diğer yandan müzakerelerin süreceği belirtiliyor. Yani belirsizlik devam ediyor. Ancak Rusya'ya uygulanan yaptırımlara hem yenileri ekleniyor hem de bunlar birer birer devreye giriyor. Bu nokta daha net ve dikkate değer. G7 ülkeleri de yayınladıkları ortak bildiride 'Seçilen Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasını taahhüt ediyoruz. Böylece Rus bankalarının uluslararası finansal sistemden kopması sağlanacaktır' açıklamasında bulunmuştu.

Geçmişte İran, Venezuela, K.Kore gibi ülkelerin, yaptırımları kripto para yolu ile aştığı biliniyor. Ancak söz konusu ülke, dünyanın en büyük ülkelerinden biri olunca, 'kripto'lara yansıması da büyük oldu. Rusya'nın 800 milyar doları bulan bir dış ticaret hacmi var. Sadece küresel ticaret ayağında Rusya merkezli bu kadar büyük bir hacim, SWIFT sistemi üzerinden gerçekleşiyor. Son açıklanan raporlarda, Rusya'da 12 milyondan fazla kripto para cüzdanı bulunduğu ve ülkedeki kripto para hacminin 23 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Ülkeye yaptırımların da etkisiyle hem kripto hesapların daha da artması bekleniyor.

FİYATLAR NEREYE GİDER?

Rakamlara bakacak olursak; Bitcoin daha geçen perşembe günü 35 bin puanın altına sarkmıştı. Oradan başlayan tepki hareketi ile birlikte, dün gece 44 bin puanın üstü görüldü. Bu hareket, aslında Bitcoin'in yıl başından beri sıkışıp kaldığı bir bantta gerçekleşti. Ocak aynın ilk haftasından bu yana Bitcoin, 34-44 bin bandında bir 'dip çalışması' izlenimi veriyordu. Bugün de, 2022 yılında üçüncü defa 44 bin puan direnci zorlanıyor. 1 Mart itibarıyla saatlik grafiklerde 42.900 dolar desteğinin korunduğu ve Bitcoin'in bu seviyenin altına sarkmadığı görülüyor.

Bitcoin iki günde %18 yükseldi.

Son 24 saatte sadece bir kripto borsada BTC/RUBLE hacmi 1,5 milyar ruble seviyesine ulaştı. Yani alımlar ciddi, devamı gelir mi? Bitcoin daha fazla yükselir mi? Bu sorunun cevabı, Kremlin'den ve Batıdan gelecek haberlere bağlı. Zira Moskova yönetiminin Ukrayna'da tasarladığı konularda ısrarcı olduğu, müzakerelerin uzayacağı ve bu süreçte Batıdan yeni yaptırımların gelebileceği konuşuluyor. Bütün bunlar Ruble için daha fazla zorluk anlamına gelebilir. Ruble tutanlar için jeopolitik belirsizlik ve enflasyon ortamında Bitcoin, bir 'hedge' aracı oldu.

BU SEVİYELERE DİKKAT!

Temelde mevcut risklerde bir artış yaşanırsa, Bitcoin'de de ilk etapta 45.500 dolara doğru bir hareketlilik yaşanabilir. Risklerin boyutu yükselir ve 45.500 dolar yukarı kırılırsa, teknik olarak 48 bin ve 52 bin puana doğru bir yükseliş dahi mümkün olabilir. 100 günlük ortalama seviye, 44.900 puanda bulunuyor. Bu seviyenin üzerine çıkılır ve kalıcı olunursa, o zaman 48-52 bin puan bandı daha da inandırıcı bir hedef olabilir. Muhtemel kâr satışları halinde de 41.700-40.400 dolar bandına kadar bir geri çekilme yaşanabilir. 50 günlük hareketli ortalama da 40.400'de bulunuyor. Şayet kâr realizasyonu gelirse, 50 günlük ortalama seviyenin üzerinde tutunmak; bir 'güç toplama' ve 'soluklanma' olarak algılanabilir. Sonrasında da yeniden buralardan bir yükseliş denenebilir. 40.400'ün altına doğru düşüşler ise, daha dikkatli olmayı gerektirir. Elinde düşük maliyetli Bitcoin bulunduranlar için 'beklemek' daha doğru bir strateji gibi görünüyor. Yeni alım yapacaklar ise haber akışı odaklı takiplerini üst düzeyde tutulmalılar...

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