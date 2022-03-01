Türkiye Gazetesi

Goldman Sachs, dünyanın en büyük emtia üreticilerinden biri olan Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kısa vadede emtia fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olacağını belirtti. Sachs, Rusya'nın önemli üreticilerden biri olduğu petrol, gaz, alüminyum, paladyum, nikel, buğday ve mısır fiyatlarında yükseliş beklediklerini vurguladı.

Banka, bir ay vadeli Brent ham petrolü için tahminini 95 dolar/varilden 115 dolar/varil seviyesine çıkardı ve gerilimin tırmanması, arzın daha uzun süre aksaması halinde fiyatın ciddi şekilde yükselmesi riski bulunduğunu da vurguladı.

Goldman Sachs, altın fiyatının da önümüzdeki aylarda 2150 dolar/ons seviyesine kadar yükselebileceği buna paralel olarak da gram altının 900 lirayı geçeceği ifade edildi.

ALTIN ALINIR MI ALINMAZ MI?

İslam Memiş, altın fiyatları genelinde şunları kaydetti: “Buralardan altın, döviz alınmaz. Borsa değer kaybetti, kripto para çok ucuz, pariteler çok ucuz. Yatırımcı dip seviyelerine gerilemiş hangi enstrüman varsa onu takip etmeli. Hep yükselirken bir şey alma hedefi var. Gram altın 800 liraya gelsin ilgilenmez ama 1000 lira olsun koşa koşa almaya gider. Algı kırılmayacak sanırım. Söz konusu savaş operasyon sürecinin zamanı belli değil.”

1000 TL BANDINI GÖREBİLİR

Kapalıçarşı esnafı, Rıdvan Lebit, "Savaş senaryosu olduğu zaman altın her zaman yükselir. Savaş devam ettiği sürece de altınında ki yükselişte devam edecektir. Aksi takdirde ise altın fiyatları 800-820 bandına kadar gerileyebilir. Yaklaşık bir iki ay içerisinde tekrardan 1000 TL bandını görebilir altın. Bir iki gündür Rus ve Ukraynalı turist var fakat savaştan kaynaklımı bilmiyoruz" dedi.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz salı günü 920 lirayı gören gram altın bugün 847,22 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 1.375 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.409 lirada bulunuyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.753 liradan alınıyor, 2.819 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

5 bin liranın üzerindeki konumuyla alıcısını zorlayan Cumhuriyet altını ise 5 bin 490 liradan geri alınırken, 5 bin 618 liradan da satışa sunuluyor.

Altın alacaklar dikkat! Bu kez esnaf açıkladı Rusya-Ukrayna savaşında yatırımcıların güvenli limanı altına talep devam ediyor. Küresel gelişmelerden kaynaklı altının ons fiyatı 1910 dolarda seyrederken, iç piyasada Kapalıçarşı esnafı savaşın devam etmesi durumunda yeni rekorların gelmesini bekliyor.

Altın Tasarruf Sisteminde yeni dönem bugün itibarıyla başladı Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi bugün itibarıyla uygulamaya girdi. Uygulamayala beraber altın hesapları bugünden itibaren açılabilecek.

İnternetten altın alacaklar dikkat! İnternet üzerinden altın takı veya ziynet eşyası satın alan vatandaşlar, gerçekliğinden veya kalitesinden emin olamadıkları ürünleri kuyumculara götürerek teyit ettiriyor.