Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgali devam ederken, piyasalar sert tepkiler göstermeye başladı. Savaş gibi durumlarda oluşan altın ve petrol fiyatlarındaki sert dalgalanma, piyasalardaki dengeleri altüst ediyor.

Rusya’ya karşı NATO ve Avrupa ülkelerinden çeşitli yaptırımlar uygulanırken, Rus uçaklarına hava sahasının kapatılması gibi etkenler dünya ekonomisinin etkilenmesine neden oluyor. Rusya’ya ekonomik yaptırımların peş peşe gelmesiyle kripto paralar değer kazanmaya başladı. Rus Rublesi, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesini gördü.

DEV ŞİRKETLER RUSYA İLE FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgaline tepkiler üst üste gelirken, dev şirketler Rusya’da iş yapmaktan çekildiklerini açıklamaya başladı. Otomotiv, teknoloji, yazılım, giyim sektörüne kadar tüm firmalar Rusya ile irtibatlarını kesiyor.

PETROL FİYATLARI ARTIYOR

Savaşın gerginliğiyle hızlı bir yükselişe geçen petrol fiyatları 111 doları aşmış durumda. Artan fiyatlar karşısında ABD, stratejik petrol rezervlerini kullanıma açma kararı verdi. Rus petrolünü almak istemeyen ülkeler nedeniyle ve savaş geriliminden kaynaklı olarak petrol fiyatlarında yükseliş görülüyor. Rusya net enerji ihracatçısı bir ülke olduğu için enerji alanında büyük gücü elinde tutuyor.

ALTIN FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları da savaş geriliminden beslenerek değer kazanmaya devam ediyor. Banknotların değerini hızla kaybetmesi ihtimali, savaş ortamında yüksek enflasyonun ortaya çıkma durumu, nakitlerin bankalarda tutulmasından dolayı sermaye kontrolüne takılması gibi birçok nedenden dolayı altın fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Fed’in bu ay yapması beklenen faiz artırımı ile düşmesi beklenen ancak buna rağmen savaş ortamında güç kazanan ons altın saat 08:16 itibarıyla 1934 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın gün içinde en düşük 1930 dolar en yüksek de 1950 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram Altın fiyatları hem ons altındaki yükseliş hem de döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle güç kazanmayı sürdürüyor. Gram altın saat 08:16 itibarıyla 865.6 liradan işlem görüyor. Gram altın gün içinde en düşük 863 lira, en yüksek de 871 lira seviyesini gördü.

KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Lider kripto para birimi Bitcoin hızlı yükseliş sonrasında durgun seyretmeye başladı. Gün 38 bin dolar seviyelerinden 44 bin dolara kadar yükselen Bitcoin bugün şu saatlerde 44 bin 367 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Rusya ve Ukrayna’da paraya erişmenin büyük sorun olması, sermaye kontrolleri, dövizin yurt dışına çıkarılmasının yasaklanmasının önüne kripto paralarla geçiliyor. Merkeziyetsiz olan ve herhangi bir otorite tarafından takip edilemeyen kripto paraları dünyanın istenilen bölgesine, ülkesine gerçek zamanlı olarak transfer etmek mümkün. Bu da savaş ortamında para transferleri açısından büyük kolaylıklar sağlıyor ve paranın güvenli limanlara yanaştırılmasına yol açıyor. Ancak Bitcoin’deki sert yükseliş sonrası durgunluk hareketinin oluşması kripto paralara olan talebin kâr satışlarına dönmüş olabileceği algısını ortaya çıkarıyor. Bitcoin geçtiğimiz Kasım ayında 69 bin dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Rusya'da savaş karşıtı anne ve çocuklar gözaltına alındı Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını protesto etmek için Moskova’daki Ukrayna Büyükelçiliği’nin önüne çiçek bırakan 2 anne ve 5 çocuk Rus polisler tarafından gözaltına alındı.

Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Tüm dünyanın gözü yapılacak ikinci toplantıda Rusya-Ukrayna savaşında yedinci güne girildi. Onlarca ülke Rusya’ya yaptırım uygularken, başta ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya silah yardımı yaptı. Tüm dünyanın ana gündem maddesi olan savaşta Ukrayna ordusu ve halkın tüm mücadelesi sürerken, Rus ordusu birçok bölgeyi bombalamaya ve ateş altına almaya devam ediyor. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler..

Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Tüm dünyanın gözü yapılacak ikinci toplantıda Rusya-Ukrayna savaşında yedinci güne girildi. Onlarca ülke Rusya’ya yaptırım uygularken, başta ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya silah yardımı yaptı. Tüm dünyanın ana gündem maddesi olan savaşta Ukrayna ordusu ve halkın tüm mücadelesi sürerken, Rus ordusu birçok bölgeyi bombalamaya ve ateş altına almaya devam ediyor. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler..