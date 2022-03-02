Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonrası iki ülke arasında kriz devam ederken enerji piyasalarında oluşturdğu arz sıkıntısı endişesiyle küresel piyasalarda doğalgaz ve petrol fiyatları artmaya devam ediyor.

Savş nedeniyle yalnızca enerji piyasalarının fiyatlarında değişiklik olmadı. Meyve ve sebze fiyatlarıda savaştan etkilendi. Adana'da sebze ve meyveler ise Türk tüccarların elinde kalınca fiyatlarda bir hayli düşüş yaşandı.

YÜZDE 60 DÜŞTÜ

Türkiye’nin narenciye ve domatesinin büyük bir bölümünün ihraç edildiği Rusya ve Ukrayna’da yaşanan saldırılar nedeniyle ürünlerin fiyatları da yüzde 60 oranında düştü. Domates yüklü tırlar sınır kapılarından dönerken geçen haftalarda 15-20 liradan satılan domates bugün Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde 4 ile 7 lira arasından satılıyor.

MEYVELERİN FİYATI DA DÜŞTÜ

Portakal 2, mandalina 1 lira 75 kuruş, enterdonat limon 4, mayer limon ise 60-70 kuruştan alıcı buluyor.

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan tezgahtaki fiyatları etkiledi. Domatesin kilosu 25 liradan 4 liraya kadar düştü.

'GEÇEN HAFTA 25 LİRA OLAN DOMATES BU HAFTA 4 LİRA'

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, savaşın tüccarı vurduğunu söyledi. Batman, “Geri dönen tırlarımız oldu ve bu ürünler iç piyasaya girdi. İç piyasanın bunu kaldırması mümkün değil. Geçen hafta 25 liraya kadar çıkan domates şimdi 4 ile 7 lira arasında. Bu da üreticiyi de mağdur ettiği gibi ihracat yapan arkadaşlarımızı zora soktu” diye konuştu.

'FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK'

Fiyatların daha da düşeceğini aktaran Batman, “Bu ürünler zaten savaş bölgelerine gidiyordu ancak şu anda gitmiyor. Fiyatlar daha da aşağı çekilecek. Vatandaşı fiyatlar sevindirecek ancak marketlerin denetim altına girmesi lazım. Ürünler eğer hale girerse bu da denetlenirse fiyatlar düşer. Eğer denetim olmazsa vatandaşlar yine fahiş fiyatlardan ürün alacak” dedi.

Meyve sebzede organize işler: Tezgaha gelene kadar fiyatı 10 kat artıyor Tarladan 2 liraya çıkan salatalık, iki komisyoncu ve bir tüccarın elinden geçtikten sonra markete 16-18 liraya giriyor. Market kendi kârını üzerine koyarak kilosunu 25-30 liradan satışa çıkarıyor. Üretici ise “Biz direkt olarak markete ürünü satamıyoruz. Büyük bir rant var ve bu zinciri kırdırmazlar. Fiyatlar hallerde belirleniyor. Market de kârını koyunca fiyat bu oluyor” diyor.

Sebze ve meyve fiyatları yarı yarıya düştü Ordu’da pazarcı esnafı, geçtiğimiz haftalara göre bazı sebze ve meyve fiyatlarında yüzde 50 düşüş olduğunu söyledi.

Soğuk hava sebzeyi vurdu: Fiyatlar yüzde 50 arttı Geçtiğimiz haftalarda Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle sebze fiyatları yüzde 50 oranında arttı. Seralarda bulunan sebzeler soğuğun etkisiyle yanarken, ürünler toplanamaz hale geldi.