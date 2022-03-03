Türkiye Gazetesi

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda enflasyondaki artışın sebepleri ve Rusya ile Ukrayna savaşının gıda ve enerji üzerindeki etkisi ele alındı.

Komite tarafından alınan kararlar ise şu şekilde sıralandı:

1- Enflasyonla mücadelenin bütün kurumlar tarafından bütüncül bakış açısıyla önceliklendirilmesine,

2- Piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanmasına,

3- Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesine,

4- Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin muhtemel yansımalarını yönetebilmek ve başta hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere gıda ve ham madde arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurt içi satış ve dış ticaret dâhil tedbirlerin vatandaşlarımızın lehine uygulanmasına,

5- Yaygın perakende zincirlerinde ürün ve şube bazlı fiyatların dijital platformlarda açık veri olarak yayınlanması yoluyla adil ve serbest rekabetin sürekliliğinin izlenebilmesi ve tüketicilerin bilgiye kolay erişiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmasına,

6- Başta enerji olmak üzere işletmelerimize sunulan desteklerin artırılmasına,

7- Kamudaki tasarruf tedbirlerinin sıkı bir şekilde takip edilmesine karar verilmiştir.

Gıda ihracatı başka ülkelere Tarım ve Ormanı Bekir Pakdemirli, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından sebze ve meyve ticaretinin nasıl etkileneceği konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.