Türkiye Gazetesi

Bir hafta önce Rus ordusuna Ukrayna topraklarına yönelik askeri harekat emri veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hamlesine dünyanın birçok ülkesinden tepki yağdı. Ağır yaptırımlara maruz kalan Rus ekonomisi sarsılmaya başlarken, müzakerelerden çıkacak olan sonuç merakla bekleniyor.

KREDİ NOTU B3'E DÜŞÜRÜLDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunun 'Baa3'ten 'B3'e düşürüldüğü açıkladı. Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.

Ülkenin kredi notu indiriminin Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı ağır yaptırımlardan kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, şiddetli ve eş güdümlü yaptırımlar ile Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirme istekliliğiyle ilgili önemli endişeler göz önüne alındığında ülke borcunun geri ödenmesinde aksama riskinin arttığı ifade edildi.

SÜREKLİ BOZULMA OLASILIĞI

Açıklamada, Rusya'nın uluslararası rezervlerine erişimi sınırlayan yaptırımlar nedeniyle ekonomi ve finans sektöründe sürekli bir bozulma olasılığı olduğu aktarıldı.

Bugüne kadar açıklanan yaptırımların kapsamı ve şiddetinin Moody's'in beklentilerinin ötesine geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun önemli kredi etkilerinin olacağı kaydedildi.

Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirmişti.

Rusya-Ukrayna savaşında sığınak satışları patladı Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri saldırı, dünyada yeraltı sığınağı imalatçılarına yaradı ve satışlar savaş nedeniyle bir hayli arttı.

Rusya'nın en büyük bankası Avrupa pazarından çekildi Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımlar nedeniyle Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.