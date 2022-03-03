Türkiye Gazetesi

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle "arzın daralacağı" endişeleriyle uluslararası piyasalarda 117 doları geçti. Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda askeri operasyon başlatmasından bu yana geçen bir hafta içinde, Brent petrol yaklaşık yüzde 20 artış oldu. Ukrayna'da çatşmalar ve iki ülke arasında müzakere süreci devam ederken; ABD'nin, Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petrokimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının ardından Brent petrolde tansiyon yüksek seyrediyor. Rusya'dan gelecek muhtemel karşı yaptırımlardan da endişe duyulurken, arz tedarikini sekteye uğratacak bu gelişmeler, fiyatlar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarına da yansımış durumda... Önceki gece benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıktı. Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıktı.

FİYATLAR NE OLACAK?

Vatandaşlar ve sektör temsilcileri bundan sonraki sürece odaklandı. Petrol fiyatları daha da yükselir mi? Akaryakıt fiyatlarına yeni zam olur mu? Herkes bu soruların cevabını arıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gazetemizin Ekonomi Yazarı Ömer Faruk Bingöl, "Karadeniz'de yüksek tansiyon devam ediyor. Yaptırımlara da her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu şartlar altında fiyatlarda gerileme kalıcı bri gerileme beklemek çok da gerçekçi olmaz. Olsa olsa düzeltme hareketleri gelebilir. Son 10 yıllık süreçte petrol fiyatlarının gördüğü en yüksek seviye, Nisan 2011 ve Mart 2012 döneminde, 127 dolar ile gerçekleşmiş. Bugün görülen 117 dolar seviyesi de, 2012 sonrası yatay direnç noktası olarak dikkat çekiyor. Bu nokta şayet aşılır ve üzerinde kalınırsa, 127 dolara doğru bir hareketlenme yaşanır ki, bu da akaryakıt fiyatlarında 20 TL'nin görülmesi anlamına gelir. 117 dolardan aşağı dönüş başlarsa, 106 dolara kadar bir gerileme yaşanabilir. Ancak doların da 14 TL üzerinde tutunduğu dikkate alınırsa, akaryakıt fiyatlarında kısa vadede 15 TL'nin altı yok gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

ÜRETİCİ ÜLKELER NE YAPACAK?

Öte yandan Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, piyasa koşullarını değerlendirmek üzere toplandı. OPEC'ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temellerinin ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı kaydedildi. Grubun, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen toplantıda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kalarak, nisan ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışına gideceği ifade edildi. OPEC+ grubu da, o tarihten sonra günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil artırmıştı.

Ukrayna Çernihiv'de petrol rafinerisi vuruldu Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus güçlerinin Çernihiv bölgesinde bulunan bir petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.

Savaş petrolü vurdu! Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor; Piyasalarda son durum Rusya-Ukrayna savaş yedinci gününe girerken piyasalarda sert dalgalanmalar devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından çoğu Avrupa ülkesi peş peşe yaptırım kararı almıştı. Rusya’nın bu yaptırımlara karşı ticaret yapmasının imkansız hale gelmesi ve hava sahasının kapatılması Moskova’nın elini kolunu bağlamış durumda. Yaşanılan bu savaş durumunda ise petrol fiyatları sert tepki göstererek 100 doları aşmış durumda. Altın fiyatları da güçlenmeye devam ederken, kripto paralarda durgunluk söz konusu.

Acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrol kullanıma açılıyor Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) üye 31 ülke, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle toplandı. Ülkeler, acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştı.