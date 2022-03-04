Türkiye Gazetesi

Çatışmalar ve müzakere süreci devam ederken, ABD; Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petrokimya ürünlerini yasaklayacağına yönelik yasa tasarısı hazırladı. Rusya da ABD’ye yaptığı petrol sevkiyatını durdurdu. Küresel arz tedarikini sekteye uğratacak bu gelişmeler, fiyatlar üzerinde baskı unsuru oluyor. Petrol ve ürünleri, ABD'nin, Rusya'dan aldığı malların büyük kısmını oluşturuyor. Rusya'nın ABD'ye, roket motoru tedarikini durdurduğu da bildirildi. Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, yaşanan gelişmeler üzerine sevkiyatı durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

BİR REKOR DA AVRUPA'DA

Avrupa'da doğalgaz fiyatları 200 avroya yaklaşarak, iki yılın rekor seviyesine ulaştı. Hollanda TTF'de işlem gören nisan kontratları, önceki gün 165,5 avrodan kapanmıştı. Yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Dün geceden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam geldi. Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 17,97, motorin ise 18,92 lira oldu. Analistler "Karadeniz'de yüksek tansiyon devam ediyor. Bu şartlar altında fiyatlarda kalıcı gerileme beklemek gerçekçi olmaz. Akaryakıt fiyatlarında 20 TL görülebilir" şeklinde konuştu.

Putin ile Selman artan petrol fiyatlarını görüştü Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrolün varil fiyatı 119 doları aştı. Bu sebeple Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü ile petrol piyasalarındaki gelişmeleri görüştü.

Ukrayna Çernihiv'de petrol rafinerisi vuruldu Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus güçlerinin Çernihiv bölgesinde bulunan bir petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.