Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türkiye, jeopolitik önemi, coğrafi avantajları, iklimi, genç nüfusu gibi önemli avantajlarının yanı sıra son dönemde gerçekleştirilen yatırımlarla da dünya devlerinin önemli merkezlerinden biri hâline geliyor. Ülkeye gelen yatırımlar için önemli bir etken de İstanbul Havalimanı oldu. Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) sorularımızı cevaplayan İTO Başkanı Avdagiç, dünyanın 250 noktasına ürün ulaştırmasına aracılık eden Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı sayesinde Amazon ve Alibaba gibi dünya e-Ticaret devlerinin Türkiye’yi merkez yaptığını ifade etti. Avdagiç “İstanbul Havalimanı’nın yaptığı en büyük devrim, uluslararası mal dağıtımında İstanbul'u merkez hâline getirmesi. Alibaba, Çin'den sonra dünya çapındaki ilk dağıtım merkezi olarak İstanbul'u seçti. Amazon da İstanbul’u seçti. Çünkü İstanbul’dan yaklaşık 250 yurt dışı noktaya dağıtım yapabilecek bir şebekeye sahipsiniz. Bu Avrupa dâhil hiçbir yerde yok. En yakın rakibimiz 130’da, 140’da kalıyor. O nedenle buraya geldiler. THY’nin yeni kargo merkezi açıldı. Bundan 15 gün evvel Yeşilköy tamamen kapatıldı, şu anda THY Kargo’nun 183 bin metrekarelik bir kargo merkezi devreye girdi. Tamamen yapay zekâyla çalışan bir sistem. Bu konudaki iradeyi koyan Cumhurbaşkanı’mıza da burada özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çok büyük bir vizyondu bu” diye konuştu.

TEKNOLOJİ İHRACI HIZLI ARTMALI

Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatında geldiği yeri, dev yatırım alan e-Ticaret şirketlerimizi ve Türk yazılımcıların fikriyle oluşan oyunlara büyük yatırım yapıldığını hatırlatan İTO Başkanı “Yüksek teknoloji, toplam ihracat içerisinde yüzde 3,5 paya sahip. Orta teknolojinin payı artarken, yüksek teknolojide beklenen artış gerçekleşemiyor. Bu alana ağırlık vermeliyiz. 2021'te e-ihracatımız 1 milyar 460 milyon dolar oldu. Artırmak için yoğun çalışma var” bilgisini verdi. Son dönemde ağırlık verilen Afrika ile ticari ilişkilerin çok büyük bir sıçrama getirdiğinin altını çizen Avdagiç “1 milyar dolar civarındaki ticaret 30 milyar dolara yaklaştı. Devletimizin Afrika açılımı meyvelerini veriyor” dedi.

BAŞLADIĞIMIZ İŞLERİ DEVAM ETTİRMEK NİYETİNDEYİZ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bu yıl haziran ayında yapılması beklenen oda seçimlerinde aday olup olmayacağına dair soruya, “Başladığımız işleri devam ettirmek istiyoruz” diye cevap verip şunları söyledi: Bu konuda arkadaşlarımızla istişarelerde bulunduk, önümüzdeki dönem için çalışmalara başladık. İstanbul iş dünyası, tekrar bizi İTO başkanlığına lâyık görürse, bugüne kadar yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla beraber yola devam edeceğiz. Tabii bu kişisel bir konu değil, bir ekip işi ve bugüne kadar geldiğimiz bir çizgi var. Bu çizgideki ekiplerimizle birlikte, İstanbul iş dünyasının tamamını kucaklayacak bir şekilde tekrar çalışmamızı yapıp, başladığımız işleri devam ettirmek niyetindeyiz.

TÜRK DİZİLER, TEKELLERİN RAHATINI KAÇIRIYOR

Türk dizileri, Brezilya'dan Afrika'ya kadar birçok ülkede izleniyor. Bunlar hem Türk kültürünü hem de Türk ürünlerini dünyaya tanıtma misyonunu yürütüyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, büyük sıçrama yapan Türk dizilerini çeken yapımcıların uluslararası devler tarafından eritilmeye çalıştığını, şu sözlerle dile getirdi: Geçtiğimiz hafta Kosova Cumhurbaşkanı’nı ağırladık. Çok genç bir hanımefendi. ABD’de doktorasını yapmış, Türkçe konuşuyor, iyi İngilizce, İspanyolca konuşuyor. Kitabi bir Türkçesi var. Nerede öğrendiğini sordum, ‘Türk dizilerinden’ dedi. Ancak şu anda hepinizin bildiği uluslararası dizi film yapımcısı tekeller, Türkiye'yi de bloke etmeye çalışıyor. Mesela bir yapımcı 1 milyon dolardan yılda üç film yapıyor. Sonra onun ekibine geliyor, ikişer milyon dolardan onu yıkıp geçiyor. Bizim yapımcımızı devre dışı bırakıyor, herkesi devre dışı bırakıyor. ‘Filmi bize yap’ diyor ama kimse kalmayınca istediği gibi at koşturuyor. Şu anda büyük tehlike görüyoruz. Bunun için Türk dizilerini şiddetle desteklemeye devam edeceğiz. Yabancı dizilere, filmlere bakın, yapımcı ülkenin hem kültürel değerlerini, dinî değerlerini, markalarını hemen görüyoruz. Bizde ise buzlanıyor. Dizilerimizi kültür ve ticaret elçimiz olarak görüp bu şekilde desteklemeliyiz.

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