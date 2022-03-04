Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti. Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor.

BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ

5 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 69 kuruş, motorine ise 84 kuruş zam bekleniyor. Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Bu geceki zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 17,98 TL'den 18,67 TL'ye, Ankara 18,08 TL'den 18,77 TL'ye, İzmir'de 18,10 TL'den 18,79 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 18,91 TL'den 19,75 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 19,02 TL'den 19,86 TL'ye çıkacak.

Japonya'dan petrol için 7,5 milyon varillik hamle ABD stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını açıklamasının ardından bir kritik adım da Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Hagiuda Koiçi, ülkesinin, acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını bildirdi.

Akaryakıt fiyatları 20 TL'ye koşuyor! Petrol 120 dolara çıktı Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle uluslararası piyasalarda 120 dolara yaklaştı. Rusya'nın askerî operasyon başlatmasından bu yana geçen bir hafta içinde, petrolde yaklaşık yüzde 20 artış oldu.

Putin ile Selman artan petrol fiyatlarını görüştü Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrolün varil fiyatı 119 doları aştı. Bu sebeple Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü ile petrol piyasalarındaki gelişmeleri görüştü.