Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntıları orataya çıktı. Ukrayna savaşının yanı sıra iki liderin Türkiye'de yaşanan yağ krizine ilişkin de görüştükleri belirtildi. AK Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye geleceği, böylelikle de son günlerde yaşanan tedarik endişesinin de ortadan kalacağı öğrenildi.

PUTİN 30 GEMİ İÇİN TALİMAT VERECEK

AK Partili kaynaklardan edilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ticarette dolar, euro, ruble ve yuan kullanabiliriz" dediği aktarılırken Putin'in Azak Denizi'nde bekletilen ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat vereceğini ifade edildi.

Öte yandan Erdoğan ve Putin arasında yapılan dünkü telefon görüşmesinin ardından İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi" denildi.

ERDOĞAN'DAN BARIŞ ÇAĞRISI

Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi.

Toptancıların başkanı konuştu: Yağ stoku sorunumuz yok! Yağ stoklarının tükendiğine yönelik dolaşan spekülasyonlara ilişkin TGRT Haber'e konuşan GİMAT’ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aydoğan, depoların yeterince dolu olduğunu söyleyerek, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Nebati: Yeterli ayçiçek yağımız var Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ayçiçek yağı ile ilgili açıklamasında, "Hiçbir şey yapmazsak elimizdeki yağ temmuz ayına kadar yetiyor" ifadelerini kullandı.