Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi dünyada petrol fiyatlarını yükseltirken aynı zamanda ayçiçek yağı ve hububat fiyatları konusunda da endişeye neden oldu. Fırıncılar, Toprak Mahsulleri Ofisinin sağladığı un sayesinde ekmek fiyatlarında artış beklenmediğini belirterek, Ramazan ayında da olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde ekmek fiyatlarının mevcut seviyede kalacağını belirtti.

"EKMEKLİK BUĞDAYDA SIKINTI YOK"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, dünya genelinde hububat fiyatlarında artışa yol açan Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'deki ekmek üretimine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekmek fiyatlarının hedeflenen seviyede devam ettiğini ifade eden Balcı, "Şu anda Türkiye genelinde 200 gram ekmek azami 3 liradan satılıyor. TMO'un ekmek üreticilerine sunduğu un sayesinde ekmek fiyatlarında bir değişiklik öngörmüyoruz. TMO'nun da destekleriyle hasat dönemine kadar piyasada ekmeklik buğday anlamında sıkıntı bulunmuyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor ancak olağanüstü bir durum olmadığı sürece ekmek fiyatları bu şekilde devam edecektir" diye konuştu.

TMO'nun fırıncı esnafına un satışlarının hasat dönemine kadar devam edeceğini anımsatan Balcı, fırıncılar olarak ekmek fiyatını makul seviyede tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve ekmek fiyatlarında artış konusunun gündeme getirilmesini doğru bulmadığını vurgulayarak, "Bunu salgın sürecinde de çok iyi gördük. Ekmeğin siyasete alet edilmesi sektörümüze zarar veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"RAMAZANDA DA MEVCUT SEVİYEDE KALIR"

Balcı, bu yıl buğday rekoltesinin geçen seneye göre yüksek olmasını bekledikleri bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk aylarında gelen yağışlar bu sene hasadın iyi olacağı öngörüsünü oluşturdu. Yaklaşık 60 gün sonra hasat zamanı geldiğinde buğday daha bol olacaktır ve bu fiyatlara da yansıyacaktır. Piyasada 'Ekmeklik buğdayda sıkıntı var' düşüncesi son bulacaktır."

Yerel yönetimlerin de fiyat konusunda dikkatli davranması gerektiğini belirten Balcı, bu sürecin esnafı mağdur etmeden yürütülebileceğini dile getirdi. Balcı, bazı belediyelerin fırıncı esnafından ekmek alıp vatandaşa sunduğuna dikkati çekti.

Balcı, ramazan ayının yaklaştığını anımsatarak, "Olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde ekmek fiyatları o dönemde de mevcut seviyesinde kalır" dedi.

Buğday fiyatları fırladı, ekmeğe zam gelir mi? Küresel buğday fiyatları bir haftada yüzde 30 arttı. TMO ihalesine gelen ton başına buğday teklifleri de, 350 dolardan 450 dolara çıktı. Ekonomist Ömer Faruk Bingöl, "Şu anda TMO, piyasayı neredeyse yarı fiyatına regüle ediyor. Bu, müthiş bir destek. Aksi halde ekmeğe de zam kaçınılmaz olur" diyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş küresel buğday piyasalarını derinden sarsabilir Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim buğday piyasaları için de tehlike oluşturuyor. Küresel buğday ticaretinde olası aksaklıklar, yüzde 10 ila 20 civarında artışa neden olabilir.