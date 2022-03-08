Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan bütün enerji, petrol ve gaz ithalatını durdurduklarını açıkladı. Bu kararın ardından ülkede petrol fiyatları yükseldi..

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi. ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,17 dolar ile bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 5 doların üzerine çıktı.

HAM PETROL DE ARTTI

Rusya'dan petrol ithalatına kısıtlama getirileceğine ilişkin açıklamalarla ham petrol fiyatındaki yükseliş de hızlandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'ye yakın artışla 131 doların üzerine çıkarken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 126 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Biden, Rus petrolünü yasakladı ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Benzer bir kararı İngiltere'de aldı. Bu açıklamaların ardından gözler petrol fiyatlarına çevrildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Yaptırımları artırmaya devam edeceğiz Rusya'nın Ukrayna saldırılarına ilişkin en kötü senaryoya hazırlandıklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Yaptırımları artırmaya devam edeceğiz. Bu bir özgürlük savaşı değil, Putin'in savaşı" ifadelerini kullandı.

ABD’li uzman Putin’in son kozunu açıkladı: 22 yıl öncede aynısını yapmıştı Rusya-Ukrayna savaşının 13’üncü gününde bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Dün gerçekleşen 3’üncü müzakerenin de sonuçsuz kalmasıyla bölge gerilim artmış durumda. Birçok uzman ise yaşanan çatışmayla ilgili kritik analizlerde bulunuyor. Bir kritik analizde diyen King's College London'dan çatışma ve güvenlik uzmanı Dr Chris Tuck’tan geldi. . 'Bu savaşın bekledikleri savaş olmadığı açık' diyen Tuck, Putin’in önündeki 3 seçeneğini açıkladı. ABD'li yazar Harry j. Kazianis ise Putin’in başarısını kanıtlamak için 22 yıl önce Grozni'ye yaptığını şimdi de Ukrayna kentlerine yapacağını iddia etti.