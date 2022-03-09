Türkiye Gazetesi

Küresel piyasaların gözü Rusya-Ukrayna savaşına dönmüş durumda. Rusya’ya karşı alınan yaptırımlar piyasaları etkilemeye devam ediyor. Rusya’nın yaptırımlara karşı tek silahı ise kripto paralar. Mart ayının ilk günlerinde 40 bin doların altına kadar düşen Bitcoin, işgalin başlamasıyla 34 bin doların altına kadar gerilemişti. Bu sabah ise ani bir sıçrayışla yüzde 9 değer kazanan Bitcoin, tekrardan 41 bin doların üzerine kadar çıktı. Peki bu ani yükseliş diğer coinleri nasıl etkiledi? İşte kripto paralardaki son durum.

RUS MİLYARDERLERİN ÇIKIŞ YOLU

Rusya-Ukrayna savaşından kripto paralarda etkilenmeye devam ediyor. Rusya’nın finansal kısıtlamalar ile adeta bir ekonomik hapse sokulmasıyla ellerindeki tek çare kripto paralar kaldı. Özellikle dünya genelinde Rus milyarderlerin mallarına el konulması oligarkları harekete geçirdi. Rus milyarderler paralarını teker teker kripto paraya çevirmeye başladı.

ENEGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Aynı zamanda kripto para piyasalarında da Rusya’ya yönelik yaptırımlar başladı. Dev kripto para borsaları Rus kredi kartlarıyla alımları engellemeye çalışıyor. Ancak alım-satımı ya da transferine nasıl engel olacağı ise bilinmiyor. Ayrıca kripto para borsalarının takip edilememesi nedeniyle bu uygulamaların ne kadar şeffaf uygulanacağı da bilinmiyor.

BİTCOİN’DEN ANİ SIÇRAYIŞ

Yaşanan gelişmelerin ardından lider kripto para birimi olan Bitcoin, ani bir yükselişe geçti. Son 24 saatte yüzde 9 yükselerek 41 bin dolar seviyesine çıktı. Salı günü 39 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin’in ani bir çıkışla yükselmesi diğer coinleride etkilemiş durumda.

ETHEREUM’DA YÜKSELİYOR

En büyük hacimli ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da ise benzer bir tablo var. Son 24 saatte yüzde 7 değer kazan Ethereum 3 bin dolar sınırına yaklaşmış durumda.

YÜKSELMENİN SEBEBİ NE?

Bitcoin fiyatı zaman zaman bu tarz ani düşüş ve yükselişlere şahitlik ediyor. Ancak bir zamanlar 60 bin dolar civarında olan popüler kripto para birimi eski günlerine geri dönemiyor. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi ise: kripto paraların dünyada yaşanan savaş vb. gelişmelere çok fazla duyarlı olmasından kaynaklanıyor.

Nükleer santral saldırısı kripto paraları vurdu! Bitcoin’de sert düşüş Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları devam ederken, facianın eşiğinden dönüldü. Avrupa’nın en büyük nükleer santraline saldırı gerçekleştiren Rusya, santrali ateşe verdi. Yangın büyümeden söndürülürken, korkunç bir facianın eşiğinden dönüldü. Rusya’nın bu korkunç saldırısının ardından kripto para birimlerinde sert düşüşler yaşanmaya başladı. Lider kripto birimi Bitcoin, yüzde 5 değer kaybederek 41 bin dolara kadar geriledi. Ethereum ise 3 bin doların altına gerilemiş durumda.

Rusya'ya yaptırımlarla uçuşa geçti: Bitcoin 52 bin doları görebilir Bir yandan çatışmalar devam ediyor diğer yandan müzakerelerin süreceği belirtiliyor. Moskova yönetiminin Ukrayna'da tasarladığı konularda ısrarcı olduğu, müzakerelerin uzayacağı ve Batıdan yeni yaptırımların gelebileceği konuşuluyor. Ekonomist Ömer Faruk Bingöl, "Riskler artarsa Bitcoin'de 48-52 bin bandı söz konusu olabilir" dedi.

Savaşın ikinci gününde piyasalarda son durum! Altın ve dolar düştü, Bitcoin yükseldi Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği askeri operasyonun ardından piyasalarda sert bir yükseliş gerçekleşmişti. Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen askeri operasyon bugün de devam ediyor. Dün aşırı bir yükseliş gösteren altın ve petrol fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları açıkladığı konuşmasının ardından geri çekildi. Aynı zamanda dolar ve euro fiyatları da düşmeye başladı. Savaşın çıkmasıyla birlikte kripto paralarda sert bir düşüş yaşanırken, bu sabah itibariyle kripto paralar yeniden yükseliş hareketi gösterdi. Peki Altın, petrol, dolar, euro ve kripto paralarda son durum nasıl? İşte detayları…