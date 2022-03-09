Türkiye Gazetesi

Petrol Bakanlığı Medya ve İletişim Kıdemli Danışmanı Horatius Egua'nın yaptığı açıklamaya göre, enerji araştırma kuruluşu Cambridge Energy Research Associates'in (CERA) Teksas'ta düzenlediği programda, Sylva ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar görüştü.

“TÜRKİYE’NİN YATIRIMLARINA AÇIĞIZ”

Bakan Sylva yaptığı görüşmede, Nijerya'nın hidrokarbon sektöründe daha fazla Türk yatırımına açık olduğunu belirtti. Sylva, Nijerya ve Türkiye arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizerek, iki ülke ilişkilerinin enerji sektörü ve diğer ticaret alanlarına genişletilebileceğini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar

“BÜYÜK FURSATLAR OLUŞTURACAK”

Uluslararası Petrol Şirketlerinin (IOC) Nijerya'dan çekilmesiyle iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için yeni yatırım fırsatları oluştuğuna işaret eden Sylva, "Artık Shell, ExxonMobil ve diğerleri gibi IOC karadaki varlıklarından ayrılmayı planladığına göre, Nijerya'da daha fazla yatırımla ilgilenen Türkiye'nin olasılıklarına bakıyoruz. Bu sektöre daha fazla yatırım yapılması Türkiye'nin Nijerya'daki yatırımlarına olan ilgisini artırması için büyük fırsat olacak." dedi.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva

“YATIRIMLARI ARTIRMAYA HAZIRIZ”

Sylva, yeni Petrol Endüstrisi Yasası (PIA) ile petrol ve gaz yatırımı alanındaki mevzuatın kolaylaştırıldığını kaydederek, Bayraktar'a Nijerya'daki yatırımlardan iyi getiri sağlayacağına dair güvence verdi. Bakan Yardımcısı Bayraktar da Türkiye'nin Nijerya'nın petrol ve doğal gaz sektörünün parçası olmasını sağlamak için Sylva'nın desteğini istedi. Bayraktar, fırsat verildiği takdirde Türkiye'nin Nijerya'daki doğal gaz yatırımlarını artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Biden, Rus petrolünü yasakladı ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Benzer bir kararı İngiltere'de aldı. Bu açıklamaların ardından gözler petrol fiyatlarına çevrildi.

ABD varili devirdi: Brend petrol 126'a fırladı, Rusya 300 doları işaret etti Batılı ülkelerin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandıklarına ilişkin haberler petrolü fiyatlarını arttırınca Brent petrolün varil fiyatıda yükseldi ve konuyla ilgili Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceğini açıkladı.

Batı, Rus petrolünü saf dışı bırakacak ABD, "Rusya'nın Batı'ya petrol satmasını durmayı” görüştüklerini açıkladı. Petrol, yüzde 10'u da aşan yükselişle 130 doları geçti. Analistler “Bu yaptırım gerçekleşirse petrol, 2008’deki 147 dolar zirvesini görür. Akaryakıt fiyatlarının litresi de 25 TL'yi geçer” diyor.