Türkiye Gazetesi

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, son günlerde piyasalarda oluşan hareketlilik nedeniyle zabıta ekipleri stokçuluk başta olmak üzere fahiş fiyat ve hijyen denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen raf ile kasa fiyatı dengesizliği ve fahiş fiyat artışı ile depolarda ürün saklanarak stokçuluk yapıldığı yönündeki şikâyetler üzerine harekete geçti.

Akdeniz Kaymakamlığına bağlı İSDEM ekipleri ve Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, market reyonlarında 5 litrelik yağların seyrek ya da hiç olmadığının fark edilmesi üzerine marketlerin depolarında inceleme yaptı. Yapılan denetimlerde depolarda sıvı yağ paletlerinin ayrı ayrı yerlerde stoklanması dikkat çekerken, özellikle sıvı yağ stokladıkları ve bu ürünlerde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen marketler hakkında tutanak tutularak, Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

KİMSENİN STOKÇULUK YAPMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Kentimizde başta valiliğimiz ve kaymakamlığımıza bağlı ekiplerle ilgili kurum ve kuruluşların sahada olması oldukça önemli. Özellikle son zamanlarda çeşitli manipülatif haberlerle piyasada oluşan dalgalanmaların hızla önüne geçmek için bizler de üzerimize düşen görevleri yapmaktayız. Denetimlerimiz aralıksız sürecektir. Temennimiz, bir an önce piyasaların olması gereken sürece dönmesini sağlamaktır. Hiç kimsenin stokçuluk yapmasına ve fahiş fiyatlarla vatandaşı mağdur etmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ekipler, aynı zamanda vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına yoğunlaştırdıkları denetimlerde önemli uyarılarda da bulunurken, çalışanların temizlik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Kurallara uyulmaması halinde uygulanacak cezai işlemler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Erdoğan ayçiçek yağı tartışmalarına son noktayı koydu: Stokçular hesabını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ayçiçek yağındaki spekülasyonlara ilişkin açıklama yaptı ve"Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Sıkıntımız olmadığı halde stokçuluk yapanlar bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.

Stokçuluk yapana 3 yıla kadar hapis cezası Adalet Bakanı Bozdağ’ın talimatıyla yeni düzenleme devreye gidi. Stokçuluk ve fiyat etkileme suçlarının cezası 3 yıla çıkarıldı.

Toptancıların başkanı konuştu: Yağ stoku sorunumuz yok! Yağ stoklarının tükendiğine yönelik dolaşan spekülasyonlara ilişkin TGRT Haber'e konuşan GİMAT’ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aydoğan, depoların yeterince dolu olduğunu söyleyerek, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğinin altını çizdi.