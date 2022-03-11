Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 7,6 arttı. sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 2,4 azaldı. Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 düştü. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,8 artacağı öngörülmüştü. Ocak ayında İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gazın arıza dolayısıyla kesintiye uğraması, OSB'lerde enerji kısıtlarına neden olmuştu.

İsmail Demir: Savunma sanayiinden güç alıyoruz Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin savunma sanayisiyle sahada güçlü olması gerektiğini belirtti.