Türkiye Gazetesi

Ramazan ayına girmemize sayılı günler kaldı. Fırınlarda dün belli olan pide fiyatlarının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te 3 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

İmamoğlu, "330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

FIRINLARDA PİDENİN GRAMAJI DÜŞTÜ

Fırınlarda ise bu yıl gramı 365'ten 330'a düşen Ramazan pidesinin fiyatı 6 lira olacak.

2 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı öncesi fırıncıların pide fiyatı için talebi belli oldu. Buna göre; İstanbul Fırıncılar Odası 330 gram sade pidenin fiyatını 6 lira olarak belirledi. Ayrıca 330 gram susamlı yumurtalı pide 7,50 lira, 415 gram pide 7,5 lira, 415 gram susamlı yumurtalı pidenin fiyatı ise 9 lira oldu.

EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ?

Girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle neredeyse her ay ekmeğe zam geldiğini hatırlatan Balcı, yakın zamanda ekmeğe zam gelip gelmeyeceğiyle ilgili ise şöyle konuştu:

“Fırıncı esnafı olarak en makul seviyede hepsini götürmeye çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarla diyalog halindeyiz. Bunu götürebildiğimiz kadar götürmeye çalışıyoruz. Buğday haşatına kadar devam edecek bu süreç. Olağanüstü bir durum olmadıkça ekmekte zam yok ama fiyatlar bizi biraz zorluyor. Sürece bakacağız.”

Pide fiyatlarına zam gelecek mi? İstanbul için Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! Ramazana sayılı günler kala vatandaşların merak ettiği soruyu İstanbul Ekmek Fırıncıları Esnaf Odası cevapladı. İstanbul'da 2022 yılında Ramazan pidesinin fiyatı 330 gram sade pide için 6 liradan, yumurtalı pide ise 7,5 liradan belirlendi.

Ramazan pidesinin kilosu 11-12 lira İstanbul’da pide fiyatlarının açıklanmasının ardından Türkiye Fırıncılar Federasyonundan da bir açıklama geldi.

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl ramazan pidesi fiyatının kilogram bazında 11-12 lira olacağını belirterek, "Ankara'da 275 gram pide 3 liradan, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 liradan, İstanbul'da 365 gram pide 4 liradan satışa sunulacak." ifadesini kullandı.