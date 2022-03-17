Türkiye Gazetesi

Yarın hem Çanakkale hem de bütün Türkiye için büyük bir gün. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tarihî Gelibolu Yarımadası’nda törenler düzenlenecek. Bunun yanı sıra ‘dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsünün’ açılışı gerçekleşecek. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk defa birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girecek. Köprünün ön hazırlıklarıyla beraber yaklaşık beş yılda tamamlandığını aktaran 1915 Çanakkale Köprüsü Proje Müdür Yardımcısı Alper Alemdaroğlu “Nihai hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnce temizlik, çevre düzenlemesi, tören... Onları da tamamlayıp yarın Sayın Cumhurbaşkanı’mızın katılacağı törenle köprümüzü açacağız. Projenin başından beri burada yaşıyorum. Bu süreçte sis sebebiyle deniz yolu ulaşımının aksamasına, yazın ve resmî tatillerde 7-8 kilometreye varan araç kuyruklarına tanıklık ettim. Köprü bütün bu sıkıntıları giderecek” dedi.

1 SAATLİK YOL 6 DAKİKAYA DÜŞECEK

Öte yandan, özellikleri itibarıyla “simgelerin köprüsü” olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan 4.608 metre uzunluğundaki köprü, iki kıta arasındaki bir saatlik feribot yolculuğunu altı dakikaya düşürecek. Ayrıca Marmara ile Ege Bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerini kara yolu projeleriyle entegre edecek.

Böylelikle bu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkân sunacak. Köprünün 2023 metrelik orta

açıklığı Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i sembolize ediyor. Kırmızı beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanını taşıyor.

DÜNYANIN ÇEVRESİNİ 4 DEFA DÖNEBİLECEK KADAR TEL KULLANILDI

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ana kablosunda dünyanın çevresini dört defa dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsıyor. Köprüdeki 227 bin metreküplük betonla 100 metrekarelik 5.900 dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe oluşturulabiliyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nden üretime 5.3 milyar avroluk katkı 1915 Çanakkale Köprüsü ce Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun açılışına günler kala Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü’nün üretime 5.3 milyar avroluk katkısı olduğunu belirterek geçiş süresinin 6 dakikaya ineceğini vurguladı.

1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını açıkladı.