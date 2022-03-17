Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla brent petrol tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü. İki ülke arasında atılan diplomasi adımları ve gelen barış sinyalleri brent petrolün 100 dolara kadar çekilmesini sağlamıştı. Yaşanan düşüşle piyasalarda indirim beklentisi oluşmuştu. Beklenen indirimler ise peş peşe geldi. Gelen yeni indirim haberiyle motorinde 3 günlük indirim tutarı 4 lirayı aştı. 17 Mart itibariyle yapılan indirimler pompaya yansımış durumda. Vatandaşlar ise “İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü? Akaryakıta indirim geldi mi? 1 litre benzin ne kadar oldu?” sorularını sormaya başladı. İşte 17 Mart 2022 indirimli ve güncel benzin, motorin fiyatları…

AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM

Brent petrol atılan adımlarla 2 haftanın en düşüş seviyesini gördü. Yaşanan bu durumun benzin ve motorin fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Önceki gün yapılan 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, bugün hem benzin hem de motorin için indirim geldi. Bugün ise yeni bir indirim daha geldi. Peki ne akaryakıta ne kadar indirim geldi? Benzin fiyatları ne kadar oldu?

İNDİRİM SONRASI BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Motorin fiyatlarına gelen 2,38 TL indirimin ardından bugün de 0,93 TL indirim geldi. Benzin fiyatları içinse 1,76 TL indirim yapıldı. Akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre;

İndirim öncesinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 19.81 TL, benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.72 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.82 TL idi. Son yapılan indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 18,67, Ankara ve İzmir'de 18,77 lira oldu. Benzin fiyatı ise İstanbul'da 18,01, Ankara'da 18,02 ve İzmir'de 18,21 oldu.

BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

Akaryakıtta petrole paralel indirimlerin sürmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

Benzin ve motorine indirim geliyor (17 mart benzin indirimi) Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş devam ediyor. Gelen indirimlere bir yenisi daha eklenecek. Yarından 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

Motorin ve benzine peş peşe indirim geldi Petrol fiyatlarındaki sert düşüşten dolayı motorin ve benzine peşe peşe indirimler geldi. Akaryakıt fiyatları geriliyor. Geçtiğimiz günde motorin tarafında 2,38 TL indirim yaşanmıştı. Bugün de akaryakıt firmaları internet sitesinde benzin ve motorin fiyatları için güncelleme yaptı. Buna göre, motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı.

İndirimler peş peşe geldi! 15 Mart benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları Rusya ve Ukrayna arasında atılan diplomasi adımları ve barış sinyalleri brent petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. Brent petrol şuan 110 dolar seviyelerinde hareket ederken benzin ve motorinde indirimler peş peşe geldi. 15 Mart itibarıyla fiyatlarda düşüş yapıldığı firmaların internet sitesinde görüldü. Gelen indirimlerle “İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü? Akaryakıta indirim geldi mi? 1 litre benzinin fiyatı ne kadar oldu?” soruları sorulmaya başlandı. İşte 15 Mart 2022 güncel ve mazot ve benzin fiyatları…