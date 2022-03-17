Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı ile dünya genelinde artış yaşanan akaryakıt fiyatlarında son günlerde az da olsa düşüş yaşandı. Akaryakıt fiyatları 18-19 lira gibi seviyelerde seyrediyor. Motorin ve benzin fiyatları karşısında maliyet artışına bir çözüm arayan otobüs firmaları, biletlere zam yaptı. Bütçesine uygun otobüs firması arayan yolcular ise terminalde şikayetlerini dile getirerek duruma sitem etti. Bir ay içerisinde üç defa zamla karşılaştığını dile getiren yolcu Erol Yurdakul, altı ay önce 18 liraya aldığı otobüs biletini şimdi 25 liraya satın aldığını söyledi. 56 kilometrelik bir mesafeden gelip gittiğini vurgulayan Yurdakul, sırasıyla 18, 23 ve 25 liraya yükselen bilet fiyatları için firmalardan şikâyetini dile getirdi.

“AKARYAKIT FİYATINDAKİ GİDİŞAT BELLİ”

Hemen hemen her gün Beylikova’dan Eskişehir Merkez’e seyahat etmek zorunda kalan Beytullah Öztürk, artan mazot fiyatlarının biletleri de etkilediğini söyledi. Önceden 20 lira ödediği biletin şimdi 25 lira olduğunu anlatan Öztürk, “Otobüslerin içerisinde ortalama üç kişi var ve akaryakıt fiyatlarındaki gidişat belli. Bizim kimseye diyecek bir şeyimiz yok. İşimden dolayı seyahat etmek zorundayım ve yol masrafı bana aylık 150-200 liraya mal oluyor. Bu durum, bizi maddi olarak zayıflatıyor” dedi.

“FİYATLAR BİLETLERİ ETKİLEDİ”

Önceden Eskişehir’e gelirken uygun fiyatta biletler bulduğundan bahseden Uğur Aldemir, yakıt fiyatının artmasının biletleri de etkilediğini söyleyerek, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Normalde sık sık seyahat ediyorum, ama maliyetlerin artması beni düşündürüyor. İnşallah bu gidişat düzelir ve akaryakıtla beraber bilet fiyatlarında tekrar bir düşüş meydana gelir. Ülkedeki sıkıntıların bir an önce düzelmesini umut ediyorum ve herkesin refah içerisinde yaşamaya devam etmesini diliyorum.”

“MAZOT FİYATLARI ZAM YAPMAYA MECBUR BIRAKTI”

Son dönemlerdeki akaryakıt fiyat artışından bahseden işletmeci Suat Var ise, artan fiyatlar karşısında bilet fiyatlarını yükselttiklerini ve yolcu taşımacılığı sektöründe çalışanların da ayakta kalmak zorunda olduklarını anlattı. Vatandaşa hak veren Var, “Örnek verecek olursam, geçen sene de üç lira kazanıyorduk şimdi de üç fakat araçlarımızdan biri şimdi sanayiye girse; onu oradan nasıl çıkartacağız bilemiyorum. Artan mazot fiyatları, bizi zam yapmaya maruz bıraktı. Yarın yine zam yapılsa biz de yapacağız, çünkü bizim işimiz akaryakıtla beraber yürüyor” diyerek durumu kendince özetledi.

Motorin ve benzine peş peşe indirim geldi Petrol fiyatlarındaki sert düşüşten dolayı motorin ve benzine peşe peşe indirimler geldi. Akaryakıt fiyatları geriliyor. Geçtiğimiz günde motorin tarafında 2,38 TL indirim yaşanmıştı. Bugün de akaryakıt firmaları internet sitesinde benzin ve motorin fiyatları için güncelleme yaptı. Buna göre, motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı.