Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar Fed’in faiz artırım hamlesine odaklanmıştı. Aylardır sözlü olarak faizin artacağını açıklayan Fed yetkilileri Mart ayı itibarıyla faizleri yükseltme kararı aldı. ABD’de enflasyonun yükselmesini engellemek için faiz artırım hamlesinde bulunan Fed faizi yüzde 0.25’ten yüzde 0.50’ye çıkardı. Bu durum ise kripto paralara yaradı.

FED’İN FAİZ KARARI İLE HAREKETLENMELER BAŞLADI

Fed’in kritik faiz artırım hamlesiyle altın ve dolar kurunda hareketlenmeler görülmüştü. Ancak kısa sürede toparlanmalar oluştu. Beklentilerin sona ermesi ve Fed’in niyetinin iyice belli olması piyasalarda dengeli hareketlere neden oluyor. Fed önümüzdeki 7 toplantı boyunca faiz artırma hamlesini masada tutacağını da açıkladı.

KRİPTO PARALAR CANLANDI

Fed’in faiz artırım kararı ile kripto paralar korku ve satış baskısı ortamından kurtuldu. Faiz kararının ardından Bitcoin’de yükselme görüldü. Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 5’in üzerinde primle 41 bin 148 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin'in dominansı yüzde 44'e yaklaşmış durumda.

ETHEREUM’DA YÜKSELİŞTE

Güçsüz seyirden bir türlü çıkamayan Ethereum da Bitcoin’e ayak uydurarak yükseliş grafiği sergilemeye başladı. Ethereum yüzde 6’ya yakın primle 2760 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EN ÇOK YÜKSELENLER

En çok yükselen kripto paralara baktığımızda spekülatif hareketler olduğu görülüyor. GMT yüzde 75 oranında yükselişle 0.6699 dolar, CELO yüzde 42 yükselişle 3,49 dolar, JASMY yüzde 40 oranında yükselişle 0,022 dolar, XNO yüzde 30 yükselişle 2,19 dolardan işlem görüyor.

Benzin zammı ulaşım sektörünü vurdu! Otobüs biletleri uçak biletleriyle yarışıyor Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik tüm piyasaları olduğu gibi akaryakıt sektörünü de derinden etkiledi. Benzin ve motorine peş peşe gelen zammın ardından otobüs firmaları maliyet artışının çözümünü biletlere zam yapmakta buldu. Seyahat eden vatandaşlar ulaşım maliyetinin artışı konusunda endişe duyuyor.

Benzin ve motorine üst üste indirim! 3 günde 4 TL’yi aştı: 17 Mart benzin motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatlarında indirimler peş peşe gelmeye devam ediyor. Brent petrolün 130 dolardan 100 dolara kadar düşmesi benzin ve motorinde indirim beklentisi oluşmuştu. Beklenen indirimler ise peş peşe gelmeye devam ediyor. Akaryakıt firmalarının internet sitelerinde 2,38 TL indirim yapıldığını açıklamıştı. Yapılan indirimin ardından bir indirim daha geldi. Bugün itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirimler pompaya yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu. Gelen indirimlerle araç sahipleri “17 Mart 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü? Benzine yeni indirim geldi mi? 1 litre benzin ne kadar oldu?” sorularını aramaya başladı. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ve motorine indirim geliyor (17 mart benzin indirimi) Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş devam ediyor. Gelen indirimlere bir yenisi daha eklenecek. Yarından 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.