Türkiye Gazetesi

Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle ülkeden çekilen firmaların yeni gözdesi Türkiye haline geldi. ABD'li şirketlerin Türkiye ile yedi alanda yatırımlarını artıracağını ifade ettiği Ankara'daki temaslar sırasında "TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı” imzalandı. Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake da katıldı. En fazla 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyar insan ve 26 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşılabilen Türkiye, yeni yatırım üssü olarak öne çıktı. Ankara’ya gelen ABD’li iş adamları; sağlık, enerji ve bilişim alanında yatırım için mutabakata vardı.

Rusya, Ukrayna'ya çıkarma yapınca, dünya devleri de Türkiye'ye ticari çıkarma başlattı. Türkiye'de 50 milyar dolarlık yatırımı olan ABD'li iş adamları, yatırım için Türkiye'ye geldi ve ilk iş birliği anlaşmasını imzaladı.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR TİCARİ MERKEZ HALİNE GELEBİLİR

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brillant Rusya’dan çekilen şirketlerin Türkiye’ye gelebileceğini söyledi: Pek çok ABD’li şirketin Rusya’dan ayrıldığını görüyoruz. Sermaye hoş karşılandığı yere gider. Türkiye bu bölgede gerçekten önemli bir ticari merkez haline gelebilir. Bunun için politikalarını bu yönde düzenlemesi gerekiyor. Bu yapılırsa ABD’li şirketler de bunu takip edecektir.

TÜRKİYE VE ABD ARASINDA TİCARİ KÖPRÜ OLUŞTURABİLİR

“Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekât başlatması Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleriyle arasında yeni bir köprü oluşturabilir” diyen Brillant, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Yenilenebilir enerji, gaz, tedarik zinciri, dayanıklılık konularında stratejik fırsatlar var. Dijital sağlık, bilişim ve iletişim teknolojileri burada önemli bir alan olur. Aynı zamanda tarım ve gıda sektörü de Türkiye’nin Rusya ile tarım alanında uzun süredir devam eden bağlarını düşününce bakılabilecek alanlardan olabilir diye düşünüyorum”

‘HER İKİ HÜKÜMETİN DE ELİNDE ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR’

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brillant, 32 milyar dolar olan ticari hacmin 100 milyar dolara ulaşabilme yolunun özel sektör ile devletin birlikte çalışmasından geçtiğini söyledi. CAATSA yaptırımlarının yanı sıra Section 232 ile ilgili tarifelerin kaldırılması gerektiğini belirten Brillant, “Her iki hükümetin de elinde önemli fırsatlar var” dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake de Rusya’dan ayrılan Amerikalı şirketlerin Türkiye pazarını düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması gerektiğini söyledi. Türkiye’ye demir, çelik, alüminyum ürünleri ithalatında uygulanan önlemlerin kaldırılması çağrısında bulundu.

RUSLARIN TÜRKİYE’DE YATIRIMLARI HIZLACAK

Öte yandan Batı yaptırımlarından kaçan Rus iş adamları rotayı Türkiye’ye çevirdi. Rus iş dünyasının yatırımı, Türkiye'de yabancıya satılan her 10 konuttan 1'ini almalarıyla kendini gösterdi. Rus zenginlerin servetlerini 'yasaklardan' kurtardıkça, Türkiye'de ticaret ve üretimde yatırımını hızlandıracağı belirtiliyor.

Rusya yaptırımlara karşı harekete geçti! Batı ile hesaplaşma hazırlığında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 22. güne girdi. Bugüne kadar gerçekleşen barış müzakerelerinden sonuç alınamazken, batılı devletlerin Rusya’ya karşı yaptırımları da savaşın sona ermesi için yeterli olmadı.

Rusya yaptırımların bedelini açıkladı: 300 milyar dolarlık rezervi kullanamıyor Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söyledi.

