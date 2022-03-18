Türkiye Gazetesi

Brent petroldeki düşüş yerini yükselişe bıraktı. Dün brent petrolün varil fiyatı 107,50 doları gördü. Günü ise 106,64 dolar seviyesinde kapatan brent petrol tekrardan yükselişe geçti. Uluslararası piyasalara baktığımız zaman ise Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışına göre yüzde 2,06 artarak 108,84 dolara kadar tırmandı. ABD tipi ham petrol ise 105,45 dolardan alıcı buluyor. Peki brent petroldeki bu yükseliş akaryakıta nasıl yansır? Benzin ve motorine zam gelir mi? İşte cevapları…

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Peki petrol fiyatları neden yükselişe geçti? Petrol fiyatlarının yükselişindeki neden arasında ise petrol arzında uzun süreli kesintilerin yaşanabileceği, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerinde anlaşma ihtimalinin yerini belirsizliğe bırakması ve piyasalarda Rusya'ya yönelik yaptırımların artabileceği endişeleri yer alıyor.

SAVAŞ PİYASALARIN YÖNÜNÜ BELİRLİYOR

Uzmanların görüşlerine göre; ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Putin için ‘Savaş suçlusu’ sözlerini kullanması ve Putin’in açıklamaları piyasalarda panik alımlarına neden oldu. Uzmanlara göre, piyasalara yön veren en önemli etken Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmelerin olduğu ve yaşanan gelişmelerin piyasalara yön vereceğini belirttiler.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiliz Financal Times gazetesinin, "Kiev yönetiminin tarafsızlık statüsüne geçmesi ve askerlerini azaltması karşılığında Rusya ile Ukrayna arasında ateşkese ve askerlerin çekilmesine ilişkin taslak hazırlandığı" haberine yönelik sorusuna, "Şimdilik herhangi bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu düşünüyoruz." Açıklamasını yapmıştı. Uzmanlar, Peskov’un bu açıklamalarının ise piyasalarda ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine ilişkin umutları zayıflattığına işaret etti.

PETROLE ÇİN DARBESİ

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan Çin’de günlük koronavirüs vakalarının salgının başındaki gibi yoğun hale gelmesi de piyasalarda talep endişelerini artırarak fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 110,43 ile 113,27 dolar aralığının direnç, 107,59 ile 104,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKITA ZAM GELEBİLİR

Brent petrolün varil fiyatının 133 dolara kadar çıkması akaryakıt fiyatlarında zamları peş peşe getirmişti. Brent petrolün varil fiyatının tekrar yükselişe geçmesi akaryakıt fiyatlarında yeni zam ihtimalini artırdı. Ancak EPDK ve EPGİS'ten ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Brent petrol düşüşü pompaya yansımıyor eleştirilerine AK Parti’den cevap Rusya-Ukrayna gerilimiyle yükselişe geçen akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatının 133 doları bulmasıyla hızlı bir şekilde artışa geçerek 24 lira civarına dayandı. Petrolün varil fiyatının 100 dolara inmesiyle gözler tekrar pompaya döndü. Petrol fiyatlarındaki yükseliş fiyatlara direkt yansırken düşüşler beklendiği gibi direkt hızlı yansımadı. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün yansımaması eleştirilere neden oldu. Hükümetin fiyatlara müdaha etmediği konusunda yükselen eleştirilere AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan cevap verdi.

Diyarbakır ve Mardin'deki petrol aramalarında ruhsat sahası genişletildi Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsat sahası genişletildi. Petrol arama sahasına 9 bin 198 hektar ilave edildi.

EPDK'dan 'petrol stoku' kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`ndan (EPDK), akaryakıt dağıtıcılarının zorunlu petrol stokunun, 14-31 Mart arasında %7, 1-12 Nisan arasında %6`sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verildiğini açıkladı.