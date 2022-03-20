Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

AK Parti’de son günlerde yapılan toplantılarda köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin tartışmalar, ana gündem maddesi olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmayları ve milletvekilleri ile istişare toplantılarında da bu konu hakkında görüşler dile getiriliyor. Yapılan toplantılarda bazı milletvekilleri geçiş ücretlerinin yüksek olduğuna ilişkin eleştirileri hatırlatıp sahada vatandaştan bu yönde şikayetler geldiğine dikkat çekti. Erdoğan ise bu eleştirileri, “Haklısınız ama her hizmetin de bir bedeli var. İnsanlar hem hizmet almak istiyor hem de ‘Köprüler, tüneller bedava olsun’ diyor. Böyle bir şey olmaz” şeklinde cevapladı. Erdoğan, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile ilgili söylemleri, yapılan işleri gölgelemek isteyenlerin gündeme getirdiğini belirterek “Çanakkale Köprüsü’nü düşünün, bir maliyeti var. Ama avantajlarına bakın. Feribot kalkmadığı zaman ne olduğuna bakın. Hizmetler aksıyordu. Osmangazi Köprüsü’ne bakın... Kaybedilen zamana... Şimdi de zamandan edilen tasarrufa bakın. ‘Yollar, köprüler pahalı’ deniyor da, Binali Bey’in bir sözü var; ‘En pahalı hizmet, olmayan hizmettir’ diyor. Doğru söylüyor. Biz buraları devletin kesesinden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

KÖPRÜ İŞÇİLERİNE ÖZEL TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nde çalışanların bir araya geldiği toplantıya, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun aracılığıyla telefonla bağlandı. Erdoğan "Oradaki güzelliği yaşadım, gördüm. Sizlerin korkusuzca emeği her türlü takdirin üzerindedir. Hepiniz özveriyle bu eseri meydana getirirken tarih yazdınız. Tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah hep anılacaksınız" dedi.

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1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınının gündeminde Dün açılışı yapılan 'Simgelerin köprüsü' 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında da yankı uyandırdı.