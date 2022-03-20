Türkiye Gazetesi

Brent petrolün varil fiyatı önce gün 107,50 doları görmüştü. Günü yaklaşık 106,64 dolar seviyesinde kapatan petrol fiyatları 18 Mart Cuma günü tekrardan yükselişe geçmişti. Fiyatlardaki yükselişle birlikte benzin fiyatları vatandaşların en çok araştırdığı konu haline geldi. Peki akaryakıt, motorin, mazot, LGP ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç TL? Akaryakıta zam geldi mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları.

AKARYAKITA İNDİRİMLER PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Brent petrol Rusya ile Ukrayna arasında oluşan barış havasıyla 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına kadar çekildi. Petrol fiyatlarının düşmesiyle motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim beklentisi oluştu. Önceki gün 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, bugün hem benzin hem de motorin için indirim geldi.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

19 Mart 2022 tarihinde ise brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 1,21 artışla saat 10.10 itibarıyla 107,93 dolardan işlem görmeye başladı. Petrol fiyatlarının yükselişe geçmesinin sonrasında akaryakıt fiyatlarında yeni zamlar bekleniyordu. Peki akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi?

Gelişmeler sonrasında motorinin litre fiyatına zam geldiği öğrenildi. Motorin fiyatlarına 19 Mart itibariyle 1 lira 96 kuruş zam uygulandı. Artış pompa fiyatlarına yansırken, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 18,71 TL'den 20,67 TL'ye yükselmiş oldu.

MOTORİN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

TEKRARDAN İNDİRİM GELEBİLİR

Akaryakıtta petrole paralel indirimlerin sürmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin fiyatları için 2,38 TL indirimin ardından bugün de 0,93 TL, benzin fiyatı içinse 1,76 TL indirim yaşandı. Buna göre akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre; İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL, yeni benzin fiyatı 18,71 TL oldu. Ankara'da yeni motorin fiyatı 19,81 TL, yeni benzin fiyatı ise 18,81 TL. İzmir'de yeni motorin fiyatı 19,82 TL, yeni benzin fiyatı ise 18,83 TL oldu.

Brent petrol yükselişe geçti! Panik alımları hızlandı: Benzine zam gelebilir Küresel piyasalar Brent petrol fiyatlarına odaklanmış durumda. Savaşla birlikte 130 dolar kadar çıkan Brent petrol fiyatları, atılan diplomasi adımlarıyla 100 dolara kadar gerilemişti. Uluslararası piyasalarda dün 107,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 106,64 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugün ise petrol fiyatları 2,06 yükselişle güne başladı. Brent petrolün varil fiyatı ise 109 dolara kadar dayandı. Brent petrol fiyatının tekrardan yükselmesiyle motorinde ve benzinde zam sinyali oluşmuş durumda. Peki benzin ve motorine zam gelir mi? Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte, Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum...

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