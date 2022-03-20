Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginliğin ardından Merkez Bankalarının faiz kararları geldi, gözler piyasaya çevrildi. Yoğun veri akışına rağmen piyasaların oldukça sakin seyrettiğini açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki süreçte altın yükselecek mi, dolar düşecek mi, gram altın ne kadar olacak gibi merak edilen soruların cevaplarını verdi. Savaş piyasasında kısa vadeli işlem yapanların zarar edeceğini belirten Memiş, alım fırsatına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

"14 LİRANIN ALTI ALIM FIRSATI"

Dolar/TL kurunun hafta içerisinde 14,90 seviyelerine kadar yükseldiğini, FED ve TCMB faiz kararı sonrası ise kurun sakin seyrettiğini belirten Memiş, "Çok yüksek beklentiye girmeyin ve 15 TL'yi aşacak senaryolarına aldanmayın. Benim nazarımda dolar alınabilir seviyede değil. Savaş nedeniyle yüksek fiyatlama sürüyor" dedi.

Memiş, "Ben önümüzdeki 4 hafta boyunca dolarda yukarı yönlü bir atak beklemiyorum. Dolar kurunda 13.80-14.80 lira aralığını tatip edebilirsiniz. Dolarda 14 liranın altına her düşüş alım için bir fırsattır. 14.80 liranın üzerindeki her rakam satış için fırsattır" değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA ÖNCE DÜŞÜŞ, SONRA ZİRVE YAŞANACAK

Altın fiyatlarına değinen ve yıl sonu tahminini açıklayan Memiş, 900 liranın üzerindeki gram altın fiyatının pahalı olduğunu ve bunun alım için uygun olmadığını belirtti.

4 haftalık süreç içerisinde 900 lira ve üzerindeki fiyatlara gram altın, 14 liranın altına düşmeden de dolar alımına gidilmemesini öneren Memiş, yıl sonu için gram altında 1.450 lira beklentisini sürdürdüğünü söyleyerek, "Ama önce bir düşüş süreci yaşanacak, sonra altında yeni zirveler göreceğiz" dedi.

Gram altında 850-900 lira aralığının kademeli alım için değerlendirilebilir olduğunu söyleyen Memiş, "Gram altın yatırımcılarına 3 haftadır hem gram hem ONS bazında 'Aman dikkat edin, bu rakamlar alım yapılabilir seviyeler değil. Bugünkü rakamlar Ocak-Şubat aylarında alım yapmış olanların satış yeri. Onların yüksekten sattıklarını yüksekten almayın' diyorum. Gram altında 900 liranın üzerinde alım tavsiye etmedim, halen de etmiyorum. 900 liranın altına sarkmalarda da kademeli alım yapmanın daha sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben kişisel olarak bu fiyatlardan altın, dolar ve gümüş almayı tercih etmiyorum" açıklamasında bulundu.

KISA VADELİ ZAR ATMAYIN

Dolar ve altın fiyatı başta olmak üzere piyasalarda sıkışma olduğunu ifade eden İslam Memiş ''Yatırımcılar ne yapacağı konusunda kararsız. Zar atarak işlem yapacaklar. Ben kişisel olarak kısa vadeli zar atmayın derim. Uzun vadeli yatırımcı olmaya devam edin'' uyarısında bulundu.

İslam Memiş'ten gram altın ve bitcoin önerisi: Biri fırlayacak, diğeri düşecek! Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz artırımı kararı sonrası piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Rusya-Ukrayna savaşı ve koronavirüsün de getirdiği etkiyle yükselen enflasyon nedeniyle bu kadar beklediğini belirtti. Yatırımcılara tavsiyelerde ve uyarılarda da bulunan Memiş, gram altında düşüş beklentisi olduğunu ve kripto paralarda ise 50 bin dolara kadar yükseliş beklediğini açıkladı.