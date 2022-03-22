Türkiye Gazetesi

Türk Telekom’dan KAP'a yapılan açıklamada, "BTK tarafından yetkilendirilmiş olan TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ, TTNET AŞ, ve TT International Telekomünikasyon San ve Tic Ltd Şti'nin yüzde 100 hissedarı olan Türk Telekom bünyesinde gerçekleşecek hisse devrinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun görev alanı kapsamında hisse devri ve kontrol unsuruna ilişkin ilgili mevzuat hükümleri açısından söz konusu şirketler bakımından herhangi bir sakınca doğurmayacağı, hisse devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından bir ay içerisinde ilgili belgelerle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bilgi verilmesi, hususlarına karar verilmiştir" denildi.

Türk Telekom'dan siber güvenlikte ‘yerli ekosisteme' destek Türk Telekom, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” anlayışıyla, siber güvenlik alanındaki yerlileştirme çalışmalarını sürdürüyor. ‘Siber Güvenlik Haftası’ öncesinde açıklamalarda bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türkiye’nin veri güvenliğini korumak için yerli ve millî ekosisteme destek veriyor, ülkemizi kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen bir ülke hâline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.