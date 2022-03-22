Türkiye Gazetesi

Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı aldığı yaptırım kararları devam ederken, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Novak, Batılı ülkelerin Rus petrolünün almayı durdurmaları halinde fiyatların varil başının 500 dolara çıkabileceğini söyledi. Açıklamaların ardından. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri ve savunma bakanlarının Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini duyurdu.

“TARTIŞILIYOR ANCAK BİR KARAR ALINMADI”

Josep Borrell açıklamasında Rusya’ya karşı yeni yaptırımların geleceğini ancak bu hafta içerisinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini bildirdi. Rusya’ya petrol ambargosu uygulanması konusunda karar alınıp alınmadığı hakkında da konuşan Borrell, enerji konularını gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.

RUSYA’DAN PETROL UYARISI

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Batılı ülkelerin Rus petrolünü almayı durdurmaları halinde, fiyatların varil başına 300 dolara hatta 500 dolara çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. Novak, başkent Moskova'da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi yetkilileriyle gerçekleştirdiği dün ki toplantıda, Rusya'ya yönelik yaptırımların enerji sektörüne etkilerini değerlendirmişti.

SİSTEMDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

Rus petrol sektörünün vergilendirme sisteminde bazı değişiklikler yapılacağına işaret eden Novak, "Ürünlerimizin bir kısmı şu anda indirimle satılıyor. Şirketlerimizin zarara uğramaması için vergilendirme sistemini piyasadaki petrol fiyatlarına denk hale getirmeliyiz." diye konuşmuştu.

Novak, ABD ve İngiltere'nin Rus petrolü almayı durdurma kararı aldığını anımsatarak, "Bunun etkisi az oldu çünkü bu ülkelere sevkiyatımız düşük seviyede. ABD'ye tüm petrol ihracatımızın yüzde 3'ünü sevk ediyorduk." ifadesini kullanmıştı.

“PETROL FİYATLARI 500 DOLARA KADAR ÇIKACAK”

Novak, Rus petrol üreticilerinin ihracat rotalarını çeşitlendirmeye başladıklarını vurgulayarak, "Petrol üreticileri, sevkiyatlarını batı istikametinden doğu istikametine yönlendirmeye başladılar bile." dedi.

Batılı ülkelerin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamaları halinde fiyatların önemli oranda artacağı öngörüsünde bulunan Novak, "Eğer böyle bir adam atarlarsa, petrol fiyatı 300 dolara hatta bazılarına göre 500 dolara kadar çıkacak." dedi.

Novak, Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımları nedeniyle ABD'ye uranyum tedarikinin yasaklanması konusunun da gündemlerinde olduğunu bildirdi.

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